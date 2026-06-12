На Україну насуваються атлантичні циклони — як зміниться погода

Синоптик Віталій Постригань попереджає, що найближчими днями в Україні знову відчутно знизиться температура. Ба більше, подекуди пройдуть невеликі дощі, інколи з грозами.
Головні тези:
- 12 червня Черкаську область очікує наближення атмосферного розділу з короткочасними дощами, грозами та шквалами.
- 13-14 червня Україну охопить чергове похолодання, можливі опади.
Погода в червні — до чого готуватися українцям
Як зазначив синоптик, в Україні вже можна побачити незвичні температурні контрасти.
Їхня головна причина — активний атмосферний фронт.
Щодо ситуації в Черкаській області, то туди атмосферний розділ наблизиться 12 червня після 12:00.
Мешканцям регіону варто бути готовими до короткочасних дощів, грози, а також подукуди до граду та шквалами 15-20 м/с.
13-14 червня Україну знову охопить чергова хвиля похолодання. Також можливі невеликі дощі, грози. Уночі температура буде коливатися на рівні 11-13°, а вдень 21-23°.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-