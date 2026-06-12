На Україну насуваються атлантичні циклони — як зміниться погода
Категорія
Україна
Дата публікації

На Україну насуваються атлантичні циклони — як зміниться погода

Погода в червні - до чого готуватися українцям
Джерело:  online.ua

Синоптик Віталій Постригань попереджає, що найближчими днями в Україні знову відчутно знизиться температура. Ба більше, подекуди пройдуть невеликі дощі, інколи з грозами.

Головні тези:

  • 12 червня Черкаську область очікує наближення атмосферного розділу з короткочасними дощами, грозами та шквалами.
  • 13-14 червня Україну охопить чергове похолодання, можливі опади.

Погода в червні — до чого готуватися українцям

Як зазначив синоптик, в Україні вже можна побачити незвичні температурні контрасти.

Їхня головна причина — активний атмосферний фронт.

Сьогодні на Львівщині дощ і свіжі +11°, а на Лівобережжі — сухо і тепло +23..+25°, поки що. Межа тепла та прохолоди проходить через Тетерів — Житомир — Вінницю, — наголошує Віталій Постригань.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Щодо ситуації в Черкаській області, то туди атмосферний розділ наблизиться 12 червня після 12:00.

Мешканцям регіону варто бути готовими до короткочасних дощів, грози, а також подукуди до граду та шквалами 15-20 м/с.

13-14 червня Україну знову охопить чергова хвиля похолодання. Також можливі невеликі дощі, грози. Уночі температура буде коливатися на рівні 11-13°, а вдень 21-23°.

За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця другої декади червня атмосферними процесами керуватимуть атлантичні циклони — непогано зображено на другій карті. ці вихори забезпечать безперешкодне надходження повітря з північних широт. а тому, на стабільну та спекотну погоду поки не розраховуємо, — попередив Віталій Постригань.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Дослідники визначили найгіршу кліматичну катастрофу в історії людства
Кліматична аномалія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Гравітаційна діра" під Антарктидою змінила клімат Землі мільйони років тому
Антарктида
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Супер Ель-Ніньйо". Кліматична аномалія у Тихому океані вплине на увесь світ
“Супер Ель-Ніньйо”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?