На Україну насуваються атлантичні циклони — як зміниться погода

Синоптик Віталій Постригань попереджає, що найближчими днями в Україні знову відчутно знизиться температура. Ба більше, подекуди пройдуть невеликі дощі, інколи з грозами.

Погода в червні — до чого готуватися українцям

Як зазначив синоптик, в Україні вже можна побачити незвичні температурні контрасти.

Їхня головна причина — активний атмосферний фронт.

Сьогодні на Львівщині дощ і свіжі +11°, а на Лівобережжі — сухо і тепло +23..+25°, поки що. Межа тепла та прохолоди проходить через Тетерів — Житомир — Вінницю, — наголошує Віталій Постригань. Поширити

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Щодо ситуації в Черкаській області, то туди атмосферний розділ наблизиться 12 червня після 12:00.

Мешканцям регіону варто бути готовими до короткочасних дощів, грози, а також подукуди до граду та шквалами 15-20 м/с.

13-14 червня Україну знову охопить чергова хвиля похолодання. Також можливі невеликі дощі, грози. Уночі температура буде коливатися на рівні 11-13°, а вдень 21-23°.

За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця другої декади червня атмосферними процесами керуватимуть атлантичні циклони — непогано зображено на другій карті. ці вихори забезпечать безперешкодне надходження повітря з північних широт. а тому, на стабільну та спекотну погоду поки не розраховуємо, — попередив Віталій Постригань. Поширити