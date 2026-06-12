На Украину надвигаются атлантические циклоны — как изменится погода

Синоптик Виталий Постригань предупреждает, что в ближайшие дни в Украине снова ощутимо снизится температура. Более того, кое-где пройдут небольшие дожди, иногда с грозами.
Главные тезисы
- 12 июня Черкасскую область ожидает приближение атмосферного раздела с кратковременными дождями, грозами и шквалами.
- 13-14 июня Украина охватит очередное похолодание, возможны осадки.
Погода в июне — к чему готовиться украинцам
Как отметил синоптик, в Украине уже сейчас можно увидеть необычные температурные контрасты.
Их главная причина — активный атмосферный фронт.
Относительно ситуации в Черкасской области: туда атмосферный раздел приблизится 12 июня после 12:00.
Жителям региона следует быть готовыми к кратковременным дождям, грозе, а также к граду и шквалами 15-20 м/с.
13-14 июня Украину снова охватит очередная волна похолодания. Возможны небольшие дожди, грозы. Ночью температура будет колебаться на уровне 11-13°, а днем 21-23°.
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