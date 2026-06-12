На Украину надвигаются атлантические циклоны — как изменится погода
Категория
Украина
Дата публикации

На Украину надвигаются атлантические циклоны — как изменится погода

Погода в июне – к чему готовиться украинцам
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Источник:  online.ua

Синоптик Виталий Постригань предупреждает, что в ближайшие дни в Украине снова ощутимо снизится температура. Более того, кое-где пройдут небольшие дожди, иногда с грозами.

Главные тезисы

  • 12 июня Черкасскую область ожидает приближение атмосферного раздела с кратковременными дождями, грозами и шквалами.
  • 13-14 июня Украина охватит очередное похолодание, возможны осадки.

Погода в июне — к чему готовиться украинцам

Как отметил синоптик, в Украине уже сейчас можно увидеть необычные температурные контрасты.

Их главная причина — активный атмосферный фронт.

Сегодня на Львовщине дождь и свежие +11 °, а на Левобережье — сухо и тепло +23 ... +25 °, пока. Предел тепла и прохлады проходит через Тетерев — Житомир — Винницу, — отмечает Виталий Постригань.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Относительно ситуации в Черкасской области: туда атмосферный раздел приблизится 12 июня после 12:00.

Жителям региона следует быть готовыми к кратковременным дождям, грозе, а также к граду и шквалами 15-20 м/с.

13-14 июня Украину снова охватит очередная волна похолодания. Возможны небольшие дожди, грозы. Ночью температура будет колебаться на уровне 11-13°, а днем 21-23°.

По предварительным прогностическим расчетам, до конца второй декады июня атмосферными процессами будут руководить атлантические циклоны — неплохо изображено на второй карте. Эти вихри обеспечат беспрепятственное поступление воздуха из северных широт, поэтому, на стабильную и жаркую погоду пока не рассчитываем, — предупредил Виталий Постригань.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

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