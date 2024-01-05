На Україну насуваються морози до -20 °C та мокрий сніг — прогноз

6 січня, на Водохреще, в Україні прогнозують теплу погоду. Проте з 7 січня очікуються морози. Подекуди стовпчик термометра опуститься до -23°C.

Прогноз погоди на 6 січня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що на Водохреще в Україні ще побуде тепла погода, вдень +1+5 градусів, на півдні та на Закарпатті +6+11 градусів.

Проте вже на крайній півночі очікується похолодання - завтра вдень 0-4 градуси морозу.

6-го січня дощ та мокрий сніг пройдуть у західних та північних областях, на решті території України - без істотних опадів.

У Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом, вдень близько нуля. Поширити

Погіршення погоди 7-9 січня

Вже з 7 січня в Україну прийде похолодання - вдень до -8-12 градусів, вночі до -10-17.

На півночі місцями до -18-22 градусів, а в центрі, на заході, сході та в південній частині - сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер.

Метеопатам - приготувати пігулки від головного болю та стрибків артеріального тиску, - радить Діденко. Поширити

За даними Укргідрометцентру, 9 січня у південній частині країни очікується значний дощ із переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, вночі та вдень 0–5°C морозу.

У східних та центральних областях буде значний сніг, температура вночі та вдень 7–12°C морозу.

У західних та північних областях без опадів, температура вночі 12-20° морозу, вдень 8-15°. На дорогах більшості областей ожеледиця.

У Києві цілодобово працюватимуть всі Пункти Незламності

5 січня КМВА повідомила, що в найближчій час в Києві очікується погіршення погодних умов - різке похолодання до -18ºС.

На раді оборони Києва погодили забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Кожен киянин може знайти найближчий «Пункт Незламності» у застосунку «Дія». Там є інтерактивна мапа, у меню можна дізнатися адресу та умови кожного «Пункту Незламності», а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет.