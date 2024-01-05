На Украину надвигаются морозы до -20°C и мокрый снег — прогноз

6 января, на Крещение, в Украине прогнозируют теплую погоду. Однако с 7 января ожидаются морозы. Кое-где столбик термометра опустится до -23°C.

Прогноз погоды на 6 января

Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что на Крещение в Украине еще будет теплая погода, днем +1+5 градусов, на юге и Закарпатье +6+11 градусов.

Однако уже на крайнем севере ожидается похолодание – завтра днем 0-4 градуса мороза.

6 января дождь и мокрый снег пройдут в западных и северных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом, днем около нуля. Поделиться

Ухудшение погоды 7-9 января

Уже с 7 января в Украину придет похолодание – днем до -8-12 градусов, ночью до -10-17.

На севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и в южной части - снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.

Метеопатам - приготовить таблетки от головных болей и скачков артериального давления, - советует Диденко. Поделиться

По данным Укргидрометцентра, 9 января в южной части страны ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, ночью и днем 0–5°C мороза.

В восточных и центральных областях сильный снег, температура ночью и днем 7–12°C мороза.

В западных и северных областях без осадков, температура ночью 12-20° мороза, днем 8-15°. На дорогах большинства областей гололедица.

В Киеве круглосуточно будут работать все Пункты Незламності

5 января КГВА сообщила, что в ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - резкое похолодание. -18ºС.

На совете обороны Киева согласовали обеспечить работу всех Пунктов Незламності в круглосуточном режиме.

Каждый киевлянин может найти ближайший «Пункт Незламності» в приложении «Дія». Там есть интерактивная карта, в меню можно узнать адрес и условия каждого «Пункта Незламності», а также проложить маршрут. Сервис работает даже без доступа в Интернет.