На Украину надвигаются морозы до -20°C и мокрый снег — прогноз

6 января, на Крещение, в Украине прогнозируют теплую погоду. Однако с 7 января ожидаются морозы. Кое-где столбик термометра опустится до -23°C.
Прогноз погоды на 6 января
Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что на Крещение в Украине еще будет теплая погода, днем +1+5 градусов, на юге и Закарпатье +6+11 градусов.
Однако уже на крайнем севере ожидается похолодание – завтра днем 0-4 градуса мороза.
6 января дождь и мокрый снег пройдут в западных и северных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков.
Ухудшение погоды 7-9 января
Уже с 7 января в Украину придет похолодание – днем до -8-12 градусов, ночью до -10-17.
На севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и в южной части - снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.
По данным Укргидрометцентра, 9 января в южной части страны ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, ночью и днем 0–5°C мороза.
В восточных и центральных областях сильный снег, температура ночью и днем 7–12°C мороза.
В западных и северных областях без осадков, температура ночью 12-20° мороза, днем 8-15°. На дорогах большинства областей гололедица.
В Киеве круглосуточно будут работать все Пункты Незламності
5 января КГВА сообщила, что в ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - резкое похолодание. -18ºС.
На совете обороны Киева согласовали обеспечить работу всех Пунктов Незламності в круглосуточном режиме.
Каждый киевлянин может найти ближайший «Пункт Незламності» в приложении «Дія». Там есть интерактивная карта, в меню можно узнать адрес и условия каждого «Пункта Незламності», а также проложить маршрут. Сервис работает даже без доступа в Интернет.
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