На Україну насуваються весняні дощі — де та коли

Тиждень, що минає, ознаменував для українців початок справжньої теплої весни. Однак, як виявилося, чекати дощів також довго не доведеться. Про зміну погоди попереджає Український гідрометцентр.
Головні тези:
- Відбудеться зниження денної температури за рахунок надходження прохолоднішого повітря зі сходу.
- 16 березня схід та південний схід країни невеликий циклон із Чорного моря.
Незабаром в Україні задощить
Перші погодні зміни можна буде помітити вже 14-16 березня.
Синоптики звертають увагу на те, що зі сходу на Україну насувається прохолодне повітря, тому денна температура знизиться.
Як стверджують в Укргідрометцентрі, погрітися під сонцем сьогодні ще зможуть мешканці крайньому заході країни, а дуже холодно буде 16 березня у південно-східній частині.
Похолодання будуть відчувати і мешканці столиці України.
Весняні дні з 14 до 18 березня будуть вже не такими теплими, як досі.
За словами синоптиків, на Київщині вночі температура коливатиметься від +3° до -2°, а вдень становитиме +8°…+13°. Ближче до 18 березня денні показники знизяться до +5°…+10°.
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-