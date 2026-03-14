На Україну насуваються весняні дощі — де та коли

Тиждень, що минає, ознаменував для українців початок справжньої теплої весни. Однак, як виявилося, чекати дощів також довго не доведеться. Про зміну погоди попереджає Український гідрометцентр.

Незабаром в Україні задощить

Перші погодні зміни можна буде помітити вже 14-16 березня.

Синоптики звертають увагу на те, що зі сходу на Україну насувається прохолодне повітря, тому денна температура знизиться.

Як стверджують в Укргідрометцентрі, погрітися під сонцем сьогодні ще зможуть мешканці крайньому заході країни, а дуже холодно буде 16 березня у південно-східній частині.

14-15 березня очікується погода без опадів. 16 березня у більшоісті областей також буде сухо, проте вдень на сході та південному сході країни невеликий циклон із Чорного моря захмарить небо і зумовить місцями невеликий дощ.

Похолодання будуть відчувати і мешканці столиці України.

Весняні дні з 14 до 18 березня будуть вже не такими теплими, як досі.

За словами синоптиків, на Київщині вночі температура коливатиметься від +3° до -2°, а вдень становитиме +8°…+13°. Ближче до 18 березня денні показники знизяться до +5°…+10°.