На Украину надвигаются весенние дожди — где и когда
Источник:  Укргидрометцентр

Уходящая неделя ознаменовала для украинцев начало настоящей теплой весны. Однако, как оказалось, ждать дождей тоже долго не придется. Об изменении погоды предупреждает Украинский гидрометцентр.

Главные тезисы

  • Произойдет снижение дневной температуры за счет поступления более прохладного воздуха с востока.
  • 16 марта восток и юго-восток страны накроет небольшой циклон из Черного моря.

Первые погодные изменения можно заметить уже 14-16 марта.

Синоптики обращают внимание, что с востока на Украину надвигается прохладный воздух, поэтому дневная температура снизится.

Как утверждают в Укргидрометцентре, погреться под солнцем сегодня еще смогут жители на крайнем западе страны, а очень холодно будет 16 марта в юго-восточной части.

14-15 марта ожидается погода без осадков. 16 марта в большинстве областей также будет сухо, однако днем на востоке и юго-востоке страны небольшой циклон из Черного моря закроет небо и спровоцирует местами небольшой дождь.

Похолодание будут ощущать и жители столицы Украины.

Весенние дни с 14 по 18 марта будут уже не такими теплыми, как до сих пор.

По словам синоптиков, в Киевской области ночью температура колеблется от +3° до -2°, а днем будет +8°…+13°. Ближе к 18 марта дневные показатели снизятся до +5°…+10°.

В самом Киеве ночью ожидается небольшой "минус", тогда как днем температура будет постепенно спадать: от +11°…+13° 14 марта до +7°…+9° 18 марта.

