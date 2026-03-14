На Украину надвигаются весенние дожди — где и когда

Уходящая неделя ознаменовала для украинцев начало настоящей теплой весны. Однако, как оказалось, ждать дождей тоже долго не придется. Об изменении погоды предупреждает Украинский гидрометцентр.
Главные тезисы
- Произойдет снижение дневной температуры за счет поступления более прохладного воздуха с востока.
- 16 марта восток и юго-восток страны накроет небольшой циклон из Черного моря.
В скором времени в Украине начнутся
Первые погодные изменения можно заметить уже 14-16 марта.
Синоптики обращают внимание, что с востока на Украину надвигается прохладный воздух, поэтому дневная температура снизится.
Как утверждают в Укргидрометцентре, погреться под солнцем сегодня еще смогут жители на крайнем западе страны, а очень холодно будет 16 марта в юго-восточной части.
Похолодание будут ощущать и жители столицы Украины.
Весенние дни с 14 по 18 марта будут уже не такими теплыми, как до сих пор.
По словам синоптиков, в Киевской области ночью температура колеблется от +3° до -2°, а днем будет +8°…+13°. Ближе к 18 марта дневные показатели снизятся до +5°…+10°.
