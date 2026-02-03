На Україну насувається нова хвиля морозів — до чого готуватися

Як повідомляє синоптик Віталій Постригань, Україна змогла пережити пік лютневої холоднечі, однак до весни ще далеко, адже попереду нові падіння температур після короткочасної відлиги.

Лютий в Україні буде морозним

Віталій Постригань попереджає, що 4 лютого холоднече ще нікуди не зникне — очікується -18-23°вночі, та -8-13° вдень.

Ситуація різко зміниться 5 лютого циклон “Romina” врешті-решт відтіснить антициклон “Daniel” за східні кордони нашої держави.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

За словами синоптика, потрібно бути готовими до того, що потепління буде повільним.

Існує висока ймовірність того, що вже з 8-9 лютого Україну накриє нова хвиля холоду скандинавського походження, проте не настільки сильна, як у перші дні місяця.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Експерт також пояснив, чим січень 2026 року виділяється на загльному тлі: