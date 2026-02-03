На Україну насувається нова хвиля морозів — до чого готуватися

Як повідомляє синоптик Віталій Постригань, Україна змогла пережити пік лютневої холоднечі, однак до весни ще далеко, адже попереду нові падіння температур після короткочасної відлиги.
Головні тези:
- Потепління розпочнеться уже 5 лютого.
- Однак воно буде вкрай повільним та нерівномірним.
Лютий в Україні буде морозним
Віталій Постригань попереджає, що 4 лютого холоднече ще нікуди не зникне — очікується -18-23°вночі, та -8-13° вдень.
Ситуація різко зміниться 5 лютого циклон “Romina” врешті-решт відтіснить антициклон “Daniel” за східні кордони нашої держави.
За словами синоптика, потрібно бути готовими до того, що потепління буде повільним.
Існує висока ймовірність того, що вже з 8-9 лютого Україну накриє нова хвиля холоду скандинавського походження, проте не настільки сильна, як у перші дні місяця.
Експерт також пояснив, чим січень 2026 року виділяється на загльному тлі:
він був холоднішим норми на 3,5° та потрапив у 3-ку найхолодніших за останні 30 років;
норма опадів змогла побити 5-річний рекорд;
січень вчетверо перевищив норму днів з морозами понад 10° і нижче;
днів з відлигою навпаки — менше клімату в два рази — 8 замість звичних 16;
промерзання ґрунту на південному сході області понад 40 см спостерігається вкрай рідко, востаннє у 2017 році в Чигирині та у 2008 в Смілі;
лід на водосховищі біля Черкас сягнув 30 см. Такого не було останні 7 років.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-