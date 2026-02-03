На Украину надвигается новая волна морозов — к чему готовиться

Как сообщает синоптик Виталий Постригань, Украина смогла пережить пик февральской стужи, однако до весны еще далеко, ведь впереди новые падения температур после кратковременной оттепели.
Главные тезисы
- Потепление начнется 5 февраля.
- Однако оно будет очень медленным и неравномерным.
Февраль в Украине будет морозным
Виталий Постригань предупреждает, что 4 февраля стужа еще никуда не исчезнет — ожидается -18-23° ночью, и -8-13° днем.
Ситуация резко изменится 5 февраля циклон Romina в конце концов оттеснит антициклон Daniel за восточные границы нашего государства.
По словам синоптика, нужно быть готовым к тому, что потепление будет медленным.
Существует высокая вероятность того, что уже с 8-9 февраля Украину накроет новая волна холода скандинавского происхождения, однако не столь сильная, как в первые дни месяца.
Эксперт также объяснил, чем январь 2026 года выделяется на общем фоне:
он был холоднее нормы на 3,5° и попал в тройку самых холодных за последние 30 лет;
норма осадков смогла побить 5-летний рекорд;
январь в четыре раза превысил норму дней с морозами более 10° и ниже;
промерзание почвы на юго-востоке области более 40 см наблюдается крайне редко, в последний раз в 2017 году в Чигирине и в 2008 в Смеле;
лед на водохранилище возле Черкасс достиг 30 см. Такого не было последние 7 лет.
