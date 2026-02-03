На Украину надвигается новая волна морозов — к чему готовиться

Как сообщает синоптик Виталий Постригань, Украина смогла пережить пик февральской стужи, однако до весны еще далеко, ведь впереди новые падения температур после кратковременной оттепели.

Февраль в Украине будет морозным

Виталий Постригань предупреждает, что 4 февраля стужа еще никуда не исчезнет — ожидается -18-23° ночью, и -8-13° днем.

Ситуация резко изменится 5 февраля циклон Romina в конце концов оттеснит антициклон Daniel за восточные границы нашего государства.

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

По словам синоптика, нужно быть готовым к тому, что потепление будет медленным.

Существует высокая вероятность того, что уже с 8-9 февраля Украину накроет новая волна холода скандинавского происхождения, однако не столь сильная, как в первые дни месяца.

Эксперт также объяснил, чем январь 2026 года выделяется на общем фоне: