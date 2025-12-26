На Україну насувається справжня зима

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 27 та 28 грудня в Україні будуть вологими, хмарними та з періодичним невеликим мокрим снігом. Окрім того, вказано, що на Новий рік у країні запанує справжня зима.
Головні тези:
- Найближчими днями на дорогах очікується ожеледиця та навіть льодяна каша.
- Зниження температури повітря почнеться вже із 30-го грудня.
Погода в Україні — чого очікувати далі
Субота та неділя будуть в Україні вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом.
За словами Діденко, 27-28 грудня сильно задуватиме вітер переважно північно-західного напрямку.
Вона також попередила, що пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Синоптикиня також наголосила, що зниження температури повітря очікується із 30-го грудня 2025 року.
