На Україну насувається справжня зима
Джерело:  Наталка Діденко

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 27 та 28 грудня в Україні будуть вологими, хмарними та з періодичним невеликим мокрим снігом. Окрім того, вказано, що на Новий рік у країні запанує справжня зима.

Головні тези:

  • Найближчими днями на дорогах очікується ожеледиця та навіть льодяна каша.
  • Зниження температури повітря почнеться вже із 30-го грудня.

Субота та неділя будуть в Україні вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом.

Опади будуть ковзати із півночі, ніби з'їжджати із гірки — підсипатиме, з перервами, весь найближчий час. Карта. На дорогах буде казна що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно!

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

За словами Діденко, 27-28 грудня сильно задуватиме вітер переважно північно-західного напрямку.

Вона також попередила, що пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Не стійте під старими гіллястими деревами! Температура повітря буде нецікавою — відлига або коливання по градусу в той чи інший бік. У Києві вихідними — вогко, хмарно, близько нуля, сильний вітер! — наголошує Діденко.

Синоптикиня також наголосила, що зниження температури повітря очікується із 30-го грудня 2025 року.

Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили, — наголосила вона.

Фото: facebook.com/tala.didenko

