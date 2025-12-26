На Украину надвигается настоящая зима

Известная синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 27 и 28 декабря в Украине будут влажными, облачными и с периодическим небольшим мокрым снегом. Кроме того, указано, что на Новый год в стране воцарится настоящая зима.
Главные тезисы
- В ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица и даже ледяная каша.
- Снижение температуры воздуха начнется уже с 30 декабря.
Погода в Украине — чего ждать дальше
Суббота и воскресенье в Украине будут влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом.
По словам Диденко, 27-28 декабря будет сильно задувать ветер преимущественно северо-западного направления.
Она также предупредила, что порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Синоптик также отметила, что снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря 2025 года.
