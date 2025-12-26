На Украину надвигается настоящая зима

Известная синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 27 и 28 декабря в Украине будут влажными, облачными и с периодическим небольшим мокрым снегом. Кроме того, указано, что на Новый год в стране воцарится настоящая зима.

Погода в Украине — чего ждать дальше

Суббота и воскресенье в Украине будут влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом.

Осадки будут скользить с севера, словно съезжать с горки — будет подсыпать с перерывами все ближайшее время. Карта. На дорогах будет непонятно что, гололедица, иногда ледяная каша, осторожно! Наталья Диденко Украинская синоптик

По словам Диденко, 27-28 декабря будет сильно задувать ветер преимущественно северо-западного направления.

Она также предупредила, что порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Не стойте под старыми ветвистыми деревьями! Температура воздуха будет неинтересной — оттепель или колебание по градусу в ту или иную сторону. В Киеве выходными — сыро, облачно, около нуля, сильный ветер! — подчеркивает Диденко. Поделиться

Синоптик также отметила, что снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря 2025 года.

Похоже, Новый год будет с морозом и снегом. Все, как просили, — подчеркнула она. Поделиться