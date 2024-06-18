На Україну знову насувається негода. Де чекати дощі, грози та град

Попри те, що новий тиждень в Україні буде теплим та навіть спекотним, не обійдеться без дощів та короткочасного похолодання.

Якою буде погода в Україні 18-23 червня

Важливим даними поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

Вона звертає увагу на те, що зниження температури буде не по всій Україні, а тільки на заході та півночі.

Тиждень буде теплим, до спеки, хіба що у четвер короткочасно похолоднішає на півночі, заході України, — наголосила Наталка Діденко.

Експертка також підтвердила, що просто зараз "літо входить у найщедрішу та найтеплішу пору".

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, попри те, що подекуди йтимуть дощі, у більшості регіонів країни переважатиме тепла та подекуди спекотна повітряна маса.

Підвищення температури буде спостерігатися на півдні та південному сході.

Окрім того, наголошується, що на заході очікується надходження повітряних мас та атмосферних фронтів із центральної Європи.

Вони можуть спровокувати дощі та грози, а подекуди навіть можливі сильні зливи, шквали та великий град.

Як стверджує Кібальчич, у західних та Київській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.

Що прогнозує Український гідрометцентр

Синоптики зазначають, що найближчими днями буде переважно без опадів, лише вдень 18 червня на сході, а 19 червня на північному заході країни місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Ба більше, вказано, що 20 червня, в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вдень у східних, південних та більшості центральних областей подекуди буде град та шквали 15-20 м/с.