На Украину снова надвигается непогода. Где жадть дожди, грозы и град

Несмотря на то, что новая неделя в Украине будет теплой и даже жаркой, не обойдется без дождей и кратковременного похолодания.

Какая будет погода в Украине 18-23 июня

Важным данным поделилась синоптик Наталья Диденко.

Она обращает внимание на то, что понижение температуры будет не по всей Украине, а только на западе и севере.

Неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг кратковременно похолодает на севере, западе Украины, — подчеркнула Наталья Диденко. Поделиться

Эксперт также подтвердила, что прямо сейчас "лето входит в самую щедрую и теплую пору".

По словам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на то, что иногда будут дожди, в большинстве регионов страны будет преобладать теплая и иногда жаркая воздушная масса.

Повышение температуры будет наблюдаться на юге и юго-востоке.

Кроме того, указано, что на западе ожидается поступление воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы.

Они могут спровоцировать дожди и грозы, а иногда даже возможны сильные ливни, шквалы и большой град.

Как утверждает Кибальчич, в западных и Киевской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

Что прогнозирует Украинский гидрометцентр

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни будет без осадков, лишь днем 18 июня на востоке, а 19 июня на северо-западе страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Более того, указано, что 20 июня, в Украине местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Днем в восточных, южных и большинстве центральных областей будет град и шквалы 15-20 м/с.