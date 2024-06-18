На Украину снова надвигается непогода. Где жадть дожди, грозы и град

Несмотря на то, что новая неделя в Украине будет теплой и даже жаркой, не обойдется без дождей и кратковременного похолодания.
Главные тезисы
- Снижение температуры возможно на западе и севере страны, но в целом лето входит в самую теплую фазу.
- На западе Украины ожидаются грозовые дожди, сильные ливни, град и шквалы, скорость которых может достигать 17-22 м/с.
- В ближайшие дни будет преимущественно без осадков, лишь 18 июня на востоке и 19 июня на северо-западе страны возможны дожди и грозы.
Какая будет погода в Украине 18-23 июня
Важным данным поделилась синоптик Наталья Диденко.
Она обращает внимание на то, что понижение температуры будет не по всей Украине, а только на западе и севере.
Эксперт также подтвердила, что прямо сейчас "лето входит в самую щедрую и теплую пору".
По словам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на то, что иногда будут дожди, в большинстве регионов страны будет преобладать теплая и иногда жаркая воздушная масса.
Повышение температуры будет наблюдаться на юге и юго-востоке.
Кроме того, указано, что на западе ожидается поступление воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы.
Они могут спровоцировать дожди и грозы, а иногда даже возможны сильные ливни, шквалы и большой град.
Как утверждает Кибальчич, в западных и Киевской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.
Что прогнозирует Украинский гидрометцентр
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни будет без осадков, лишь днем 18 июня на востоке, а 19 июня на северо-западе страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Более того, указано, что 20 июня, в Украине местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
Днем в восточных, южных и большинстве центральных областей будет град и шквалы 15-20 м/с.
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