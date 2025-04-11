Театр та кіно просто неба. Культурний простір "В’ява" відкриває новий сезон на ВДНГ

Культурний простір «В’ЯВА» офіційно відкриває новий сезон 25–27 квітня у знаковій локації — просто неба, в зеленому саду на території ВДНГ біля Оранжереї. Проєкт суттєво розширив межі формату: на гостей чекають театр просто неба, великі концертні події, кінопокази, сучасні мистецькі виставки та нові гастрономічні концепції.

У Києві відкривається новий сезон культурного простору «В’ЯВА»

Новий сезон відкриється масштабним триденним музичним марафоном за участі відомих українських артистів.

Перший день, 25 квітня, стане вибухом енергії завдяки виступам Короля Рейву THEKOMAKOMA, чий мікс застільного вайбу, простодушної лірики та жорстких бітів став справжнім проривом останніх років; а також київського синт-поп дуету Teleport, учасники якого ховають свої обличчя під футуристичними масками та постійно експериментують зі звучанням.

Культурний простір «В'ЯВА»

У суботу, 26 квітня, на головній сцені «В'ЯВА» виступатимуть:

Cepasa (Павло Ленченко), відомий своєю витонченою електронікою, яку слухають від Києва до Лондона. Він представить треки зі свого нового хаус-альбому «Серце», створеного у пришвидшеному ритмі 120–122 удари на хвилину.

YUVI з альтернативною електронікою,

дует Hidden Element з їх складною сумішшю брейкбіта та ембієнту,

Temstime з глибоким електронним звучанням,

молоді виконавці Sweettanok, USTYM, ANSTAY ,

проєкт Lucas Bird з презентацією нового альбому.

Одночасно на малій сцені пройде showcase Vertuha на чолі із співзасновником дому та однойменного музичного лейбла Seba Korecky і резидентами Alinikus, KADIRISTY та ZOVSIMNETIHO.

Кінцевий день відкриття сезону, 27 квітня, порадує виступами легендарного гурту СКАЙ, що вже понад два десятиліття зачаровує щирістю своїх пісень.

Також виступлять колоритні Patsyki z Franeka з їх фольковою електронікою, експериментатор Ba.Latskii, атмосферний проєкт «Околиця», делікатно-енергійна alekkksa та Artistic Rats, що поєднують андеграундний панк з естетикою 90-х.

Гостей «В'ЯВА» чекають класичний ресторанний формат та фуд-корт. Загалом на території простору передбачено всі умови для комфортного відпочинку: оновлені зони з гамаками, зелений сад, спортивні майданчики, PlayStation, аркадні ігри, дитяча зона та багато іншого. Поширити

Культурний простір «В'ЯВА»

Локація pet-friendly, тож можна взяти із собою домашніх улюбленців.