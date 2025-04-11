Театр и кино под открытым небом. Культурное пространство "В'ява" открывает новый сезон на ВДНХ

Культурное пространство «В'ЯВА» официально открывает новый сезон 25–27 апреля в знаковой локации — под открытым небом, в зеленом саду на территории ВДНХ возле Оранжереи. Проект существенно расширил границы формата: гостей ждут театр под открытым небом, большие концертные события, кинопоказы, современные художественные выставки и новые гастрономические концепции.

В Киеве открывается новый сезон культурного пространства «ВЯВЛЕНИЕ»

Новый сезон откроется масштабным трехдневным музыкальным марафоном с участием известных украинских артистов.

Первый день, 25 апреля, станет взрывом энергии благодаря выступлениям Короля Рейва THEKOMAKOMA, чей микс застольного вайба, простодушной лирики и жестких битов стал настоящим прорывом последних лет; а также киевского синт-поп дуэта Teleport , участники которого прячут свои лица под футуристическими масками и постоянно экспериментируют со звучанием.

Культурное пространство «В'ЯВА»

В субботу, 26 апреля, на главной сцене «В'ЯВА» будут выступать:

Cepasa (Павел Ленченко), известный своей изящной электроникой, которую слушают от Киева в Лондон. Он представит треки из своего нового хаус-альбома «Сердце», созданного в ускоренном ритме 120–122 удара в минуту.

YUVI с альтернативной электроникой,

дуэт Hidden Element с их сложной смесью брейкбита и эмбиента,

Temstime с глубоким электронным звучанием,

молодые исполнители Sweettanok, USTYM, ANSTAY ,

проект Lucas Bird с презентацией нового альбома

Одновременно на малой сцене пройдет showcase Vertuha во главе с соучредителем дома и музыкальным лейблом Seba Korecky и резидентами Alinikus, KADIRISTY и ZOVSIMNETIHO.

Конечный день открытия сезона, 27 апреля, порадует выступлениями легендарной группы СКАЙ, уже более двух десятилетий завораживающей искренностью своих песен.

Также выступят колоритные Patsyki z Franeka с их фольковой электроникой, экспериментатор Ba.Latskii, атмосферный проект «Околица», деликатно-энергичная alekkksa и Artistic Rats, сочетающие андеграундный панк с эстетикой 90-х.

Гостей «В'ЯВА» ждут классический ресторанный формат и фуд-корт. На территории пространства предусмотрены все условия для комфортного отдыха: обновленные зоны с гамаками, зеленый сад, спортивные площадки, PlayStation, аркадные игры, детская зона и многое другое. Поделиться

Культурное пространство «В'ЯВА»

Локация pet-friendly, так что можно взять с собой домашних любимцев.