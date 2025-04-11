Театр и кино под открытым небом. Культурное пространство "В'ява" открывает новый сезон на ВДНХ
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Шоу-бизнес
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Театр и кино под открытым небом. Культурное пространство "В'ява" открывает новый сезон на ВДНХ

«В'ЯВА»
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Источник:  online.ua

Культурное пространство «В'ЯВА» официально открывает новый сезон 25–27 апреля в знаковой локации — под открытым небом, в зеленом саду на территории ВДНХ возле Оранжереи. Проект существенно расширил границы формата: гостей ждут театр под открытым небом, большие концертные события, кинопоказы, современные художественные выставки и новые гастрономические концепции.

Главные тезисы

  • Новый сезон культурного пространства «В'ЯВА» в Киеве открывается трехдневным музыкально-гастрономическим марафоном на ВДНХ.
  • Гости мероприятия смогут насладиться выступлениями известных украинских артистов различных музыкальных жанров, включая THEKOMAKOMA и группу СКАЙ.
  • Программа марафона включает театр под открытым небом, концертные события, кинопоказы, художественные выставки и новые гастрономические концепции.

В Киеве открывается новый сезон культурного пространства «ВЯВЛЕНИЕ»

Новый сезон откроется масштабным трехдневным музыкальным марафоном с участием известных украинских артистов.

Первый день, 25 апреля, станет взрывом энергии благодаря выступлениям Короля Рейва THEKOMAKOMA, чей микс застольного вайба, простодушной лирики и жестких битов стал настоящим прорывом последних лет; а также киевского синт-поп дуэта Teleport , участники которого прячут свои лица под футуристическими масками и постоянно экспериментируют со звучанием.

Культурное пространство «В'ЯВА»

В субботу, 26 апреля, на главной сцене «В'ЯВА» будут выступать:

  • Cepasa (Павел Ленченко), известный своей изящной электроникой, которую слушают от Киева в Лондон. Он представит треки из своего нового хаус-альбома «Сердце», созданного в ускоренном ритме 120–122 удара в минуту.

  • YUVI с альтернативной электроникой,

  • дуэт Hidden Element с их сложной смесью брейкбита и эмбиента,

  • Temstime с глубоким электронным звучанием,

  • молодые исполнители Sweettanok, USTYM, ANSTAY ,

  • проект Lucas Bird с презентацией нового альбома

Одновременно на малой сцене пройдет showcase Vertuha во главе с соучредителем дома и музыкальным лейблом Seba Korecky и резидентами Alinikus, KADIRISTY и ZOVSIMNETIHO.

Конечный день открытия сезона, 27 апреля, порадует выступлениями легендарной группы СКАЙ, уже более двух десятилетий завораживающей искренностью своих песен.

Также выступят колоритные Patsyki z Franeka с их фольковой электроникой, экспериментатор Ba.Latskii, атмосферный проект «Околица», деликатно-энергичная alekkksa и Artistic Rats, сочетающие андеграундный панк с эстетикой 90-х.

Гостей «В'ЯВА» ждут классический ресторанный формат и фуд-корт. На территории пространства предусмотрены все условия для комфортного отдыха: обновленные зоны с гамаками, зеленый сад, спортивные площадки, PlayStation, аркадные игры, детская зона и многое другое.

Культурное пространство «В'ЯВА»

Локация pet-friendly, так что можно взять с собой домашних любимцев.

Культурное пространство «В'ЯВА» находится по адресу: Киев, ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1, возле Оранжереи. Рядом с локацией находятся три укрытия (в павильонах 1, 5, 13) и станция метро «Выставочный Центр». Локация снабжена мощными генераторами и тремя парковками.

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