На виборах у Нідерландах перемагає ультраправа "Партія Свободи". Що це означає для України

На парламентських виборах 22 листопада у Нідерландах перемогла україноскептична та антиміграційна “Партія свободи” (PVV) Герта Вілдерса. Розповідаємо, що це означає для України.

Перемога ультраправих у Нідерландах стала несподіванкою

Ще за тиждень до виборів опитування передбачали, що PVV отримає лише 17 місць в парламенті Нідерландів. Проте вона отримує 37 з 150.

Прогресивний альянс зелених і лейбористів отримав 25 місць, а Партія свободи та демократії прем'єр-міністра Марка Рютте, що йде у відставку, отримала 24 місця.

PVV є однією з небагатьох голландських партій, яка закликала припинити військову підтримку України у своїй передвиборній програмі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже привітав потенційного союзника у ЄС.

Ставлення “Партії свободи” до України

"Партія свободи" відома критикою уряду чинного прем’єра Марка Рютте за надання зброї Україні.

У той час, як наші Збройні сили вже не у змозі контролювати нашу власну територію, ми відправляємо нашу дефіцитну техніку в Україну. Тому наша національна оборона серйозно послаблена, тому що уряд розглядає іноземні країни більш важливими, ніж нашу власну країну, - цитує її передвиборчу програму ВВС. Поширити

Більше того, Герт Вілдерс виступає проти членства України в НАТО та ЄС. До повномасштабного вторгнення він виступав проти санкцій щодо Росії.

24 лютого 2022 року засудив вторгнення РФ, але додав, що "Захід зробив величезну помилку", коли не оголосив про неможливість вступу України до НАТО.

Вілдерс також був причетним до референдуму у 2016 році, коли Нідерланди на певний час заблокували Угоду про Асоціацію з Україною.

У 2018 році він відвідав російський парламент, що сталося через чотири роки після того, як російські бойовики збили літак Malaysia Airlines (MH17) над окупованою частиною Донецької області. Тоді загинули 193 громадянина Нідерландів.

Зупиніть русофобію. Настав час Realpolitik. Партнерство замість ворожнечі, — підписав Вілдерс фото з російського парламенту в лютому 2018 року. Поширити

У жовтні 2023 року голландський сайт розслідувань Follow the Money повідомив, що Кремль активно розвивав зв’язки з PVV з 2013 року, а Вілдерс намагався це приховати

Чи вдасться Вілдерсу сформувати коаліцію

Kyiv Independent пише, що жодна партія в парламенті Нідерландів не отримує абсолютної більшості. Партії повинні формувати коаліції.

Вілдерс є членом парламенту з 1998 року, тому розуміє, що досягнення консенсусу буде ключовим, якщо він хоче отримати владну позицію.

Водночас жодна з інших великих партій не заявила, що хоче припинити підтримку України, а опитування показують, що близько 85% населення Нідерландів все ще підтримує Україну.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила надію, що військова підтримка України триватиме.

У Нідерландах є широка підтримка нашої допомоги Україні. Я сподіваюся і очікую, що в новому парламенті це не зміниться. Але зараз PVV є найбільшою партією, і вони ніколи не були в захваті від підтримки України. Часом вони навіть були проросійськими. Тож це мене хвилює. Поширити

Якщо PVV захоче правити, то їй, ймовірно, доведеться піти на компроміс щодо надання підтримки Україні.

Проте після останніх виборів у Нідерландах у 2021 році, переговори щодо формування нового уряду тривали аж 299 днів.

Тому наразі неясно, чи зможе PVV вплинути на Україну і коли це відбудеться.