На выборах в Нидерландах выигрывает ультраправая "Партия Свободы". Что это значит для Украины

На парламентских выборах 22 ноября в Нидерландах победила украиноскептическая и антимиграционная "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса. Рассказываем, что это значит для Украины.

Победа ультраправых в Нидерландах стала неожиданностью

Еще за неделю до выборов опросы предполагали, что PVV получит всего 17 мест в парламенте Нидерландов. Однако она получает 37 из 150.

Прогрессивный альянс зеленых и лейбористов получил 25 мест, а уходящая в отставку Партия свободы и демократии премьер-министра Марка Рютте получила 24 места.

PVV является одной из немногих голландских партий, призывающей прекратить военную поддержку Украины в своей предвыборной программе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поздравил своего потенциального союзника в ЕС.

Отношение "Партии свободы" к Украине

"Партия свободы" известна критикой правительства действующего премьера Марка Рютте за предоставление оружия Украине.

В то время как наши Вооруженные силы уже не в состоянии контролировать нашу собственную территорию, мы отправляем нашу дефицитную технику в Украину. Поэтому наша национальная оборона серьезно ослаблена, потому что правительство рассматривает иностранные страны более важными, чем нашу собственную страну, – цитирует ее предвыборную программу BBC. Поделиться

Более того, Герт Вилдерс выступает против членства Украины в НАТО и ЕС. До полномасштабного вторжения он выступал против санкций в отношении России.

24 февраля 2022 года осудил вторжение РФ, но добавил, что "Запад совершил огромную ошибку", когда не объявил о невозможности вступления Украины в НАТО.

Вилдерс также был причастен к референдуму в 2016 году, когда Нидерланды на время заблокировали Соглашение об Ассоциации с Украиной.

В 2018 году он посетил российский парламент, произошедший через четыре года после того, как российские боевики сбили самолет Malaysia Airlines (MH17) над оккупированной частью Донецкой области. Тогда погибли 193 гражданина Нидерландов.

Остановите русофобию. Настало время Realpolitik. Партнерство вместо розни, - подписал Вилдерс фото из российского парламента в феврале 2018 года. Поделиться

В октябре 2023 года голландский сайт расследований Follow the Money сообщил, что Кремль активно развивал связи с PVV с 2013 года, а Вилдерс пытался это скрыть.

Удастся ли Вилдерсу сформировать коалицию

Kyiv Independent пишет, что ни одна партия в парламенте Нидерландов не получает абсолютного большинства. Партии должны формировать коалицию.

Вилдерс является членом парламента с 1998 года, поэтому понимает, что достижение консенсуса будет ключевым, если он хочет получить позицию власти.

В то же время, ни одна из других крупных партий не заявила, что хочет прекратить поддержку Украины, а опросы показывают, что около 85% населения Нидерландов все еще поддерживает Украину.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила надежду, что военная поддержка Украины будет продолжаться.

В Нидерландах широкая поддержка нашей помощи Украине. Я надеюсь и ожидаю, что в новом парламенте это не изменится. Но сейчас PVV является самой большой партией, и они никогда не были в восторге от поддержки Украины. Иногда они даже были пророссийскими. Это меня волнует. Поделиться

Если PVV захочет править, то ей, вероятно, придется пойти на компромисс по оказанию поддержки Украине.

Однако после последних выборов в Нидерландах в 2021 году переговоры по формированию нового правительства продолжались 299 дней.

Поэтому пока неясно, сможет ли PVV повлиять на Украину и когда это произойдет.