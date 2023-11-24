В Нидерландах прошли протесты после победы на ультраправых выборах

Сотни людей в Нидерландах вышли на протесты после победы на выборах партии ультраправого популиста Герта Уилдерса.

Протесты против ультраправых в Нидерландах

Ряд левых партий призывал нидерландцев выйти на демонстрацию под лозунгом "Вы не одиноки". Акция протеста прошла в Утрехте и Амстердаме.

Мы хотим показать жителям Нидерландов, что мы никогда никого не оставим в одиночестве и что мы отстаиваем права всех, – сказали организаторы демонстрации в Утрехте. Поделиться

Как пишет DW, сирийская студентка Джуди Каражоли рассказала в интервью агентству AFP, что успех Уилдерса на выборах "очень испугал ее".

По ее мнению, ультраправая Партия свободы является открытой расистской партией. Многие из друзей девушки – беженцы с видом на жилье, которые теперь боятся за свое будущее.

В рамках своей программы PVV предполагает, в частности, забрать у сирийских беженцев вид на жилье, поскольку некоторые районы Сирии в настоящее время "безопасны".

Парламентские выборы в Нидерландах

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы, где победила ультраправая "Партия свободы" (PVV) Герта Уилдерса.

Она получила 37 мест в парламенте из 150. Она создаст там самую большую фракцию.

DW пишет, что страну ждет сложный процесс формирования правительства, поскольку другие политические силы исключают возможность стать партнерами PVV.

Ранее Уилдерс призвал закрыть границы страны для искателей убежища. В предвыборной программе "Партии свободы" содержались, в частности, положения о снижении социальной поддержки мигрантов, запрещение исламских школ.

Партия Уилдерса также стремится провести "обязательный референдум" по вопросу выхода Нидерландов из ЕС.