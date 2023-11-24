У Нідерландах пройшли протести після перемоги на виборах ультраправих

Сотні людей у Нідерландах вийшли на протести після перемоги на виборах партії ультраправого популіста Герта Вілдерса.

Протести проти ультраправих у Нідерландах

Низка лівих партій закликала нідерландців вийти на демонстрацію під лозунгом "Ви не самотні". Акція протесту пройшла в Утрехті та Амстердамі.

Ми хочемо показати жителям Нідерландів, що ми ніколи нікого не залишимо на самоті і що ми відстоюємо права всіх, - сказали організатори демонстрації в Утрехті. Поширити

Як пише DW, сирійська студентка Джуді Каражолі розповіла в інтерв'ю агентству AFP, що успіх Вілдерса на виборах "дуже налякав її".

На її думку, ультраправа «Партія свободи» є відкритою расистською партією. Багато хто з друзів дівчини - біженці з видом на житло, які тепер бояться за своє майбутнє.

В рамках своєї програми PVV передбачає, зокрема, забрати в сирійських біженців вид на житло, оскільки деякі райони Сирії в даний час "безпечні".

Парламентські вибори в Нідерландах

22 листопада у Нідерландах пройшли парламентські вибори, де перемогла ультраправа "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса.

Вона отримала 37 місць у парламенті з 150. Вона створить там найбільшу фракцію.

DW пише, що на країну чекає складний процес формування уряду, оскільки інші політичні сили виключають можливість стати партнерами PVV.

Раніше Вілдерс закликав закрити кордони країни для шукачів прихистку. У передвиборній програмі "Партії свободи" містилися, зокрема, положення про зниження соціальної підтримки мігрантів, заборона ісламських шкіл.

Партія Вілдерса також прагне провести "обов'язковий референдум" з питання про вихід Нідерландів з ЄС.