На Херсонщині військові РФ скинули з дрона вибухівку на фермерів — є жертва

У Херсонські області російські військові скинули з безпілотника боєприпас на територію фермерського господарства, унаслідок чого один чоловік загинув, а другий отримав травми.

Російські терористи вбили фермера на Херсонщині

Трагедія сталася близько 11.00 14 червня.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 червня близько 11:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району. Поширити

Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Армія РФ атакувала дроном автобус на Сумщині

Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Як зазначили в ОВА, в автобусі перебувало понад 20 людей.

Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу. Поширити

Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.