На Херсонщині військові РФ скинули з дрона вибухівку на фермерів — є жертва

У Херсонські області російські військові скинули з безпілотника боєприпас на територію фермерського господарства, унаслідок чого один чоловік загинув, а другий отримав травми.
Головні тези:
- Російські військові скинули вибухівку на фермерське господарство на Херсонщині, є загиблий та поранений.
- Трагедія сталася внаслідок атаки дроном, наслідки якої вже розслідуються у кримінальному провадженні прокуратурою Херсонщини.
- На Сумщині також зафіксовано ворожу атаку, коли російські сили обстріляли з дрона соціальний автобус.
- Попередньо троє жінок у Сумській області отримали поранення від атаки дрона, їм надана медична допомога.
Російські терористи вбили фермера на Херсонщині
Трагедія сталася близько 11.00 14 червня.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Армія РФ атакувала дроном автобус на Сумщині
Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Як зазначили в ОВА, в автобусі перебувало понад 20 людей.
Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
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