В Херсонской области военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на фермеров — есть жертва

В Херсонской области российские военные сбросили с беспилотника боеприпас на территорию фермерского хозяйства, в результате чего один человек погиб, а другой получил травмы.
Главные тезисы
- В Херсонской области военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на фермерское хозяйство, результатом стал погибший и раненый.
- В Сумской области также зафиксирована вражеская атака — российские силы обстреляли социальный автобус с использованием дрона.
- Атаки дронов на мирное население являются преступными действиями, которые требуют наказания согласно закону.
- События в Херсонской и Сумской областях свидетельствуют о необходимости ужесточения международной реакции на акты агрессии и нарушения международного права со стороны России.
Российские террористы убили фермера в Херсонской области
Трагедия произошла около 11:00 14 июня.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, находившийся во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Армия РФ атаковала дроном автобус на Сумщине
Сегодня, 14 июня, утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Как отметили в ОВА, в автобусе находились более 20 человек.
Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-