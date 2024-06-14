В Херсонской области военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на фермеров — есть жертва
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсонской области военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на фермеров — есть жертва

Херсонская обласная прокуратура
Дрон
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В Херсонской области российские военные сбросили с беспилотника боеприпас на территорию фермерского хозяйства, в результате чего один человек погиб, а другой получил травмы.

Главные тезисы

  • В Херсонской области военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на фермерское хозяйство, результатом стал погибший и раненый.
  • В Сумской области также зафиксирована вражеская атака — российские силы обстреляли социальный автобус с использованием дрона.
  • Атаки дронов на мирное население являются преступными действиями, которые требуют наказания согласно закону.
  • События в Херсонской и Сумской областях свидетельствуют о необходимости ужесточения международной реакции на акты агрессии и нарушения международного права со стороны России.

Российские террористы убили фермера в Херсонской области

Трагедия произошла около 11:00 14 июня.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 14 июня около 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующую в одном из населенных пунктов Херсонского района.

В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, находившийся во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Армия РФ атаковала дроном автобус на Сумщине

Сегодня, 14 июня, утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Как отметили в ОВА, в автобусе находились более 20 человек.

Предварительно, три женщины получили ранения, разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются.

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