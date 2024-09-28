28 вересня на залізничному мосту в районі російського міста Кінель було чутно вибухb. Наразі рух мостом тимчасово обмежили.

На залізничному мосту у Самарській області пролунали вибухи

Рух вантажних поїздів тимчасово зупинено в Самарській області через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. На рух пасажирських поїздів і електричок НС не впливає, — повідомили в Куйбишевській залізниці. Поширити

Міська влада повідомила про "сильний хлопок" на залізничному мосту в районі міста Кінель, внаслідок чого "пошкоджено острівці безпеки, але самі колії не зачеплені".

Вибух був такої сили, що в сусідньому селищі автомобілі спрацювала сигналізація. Також очевидці повідомляють, що невдовзі після вибуху бачили поряд із мостом підозрілу «Ниву», яка якраз їхала з боку мосту, — пишуть росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що близько 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель вибухнув невідомий пристрій. Там зазначили, що внаслідок вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

В Єкатеринбурзі підірвали воєнних злочинців

В Єкатеринбурзі 11 вересня 2024 року пролунав потужний вибух поблизу КПП військової частини. В ній знаходились військовослужбовці Росгвардії, які є воєнними злочинцями.

Росгвардійці, які знаходились на території підірваної військової частини, причетні до організації катівень на тимчасово окупованих територіях України.