На залізничному мосту в Самарській області РФ пролунали вибухи ― відео

28 вересня на залізничному мосту в районі російського міста Кінель було чутно вибухb. Наразі рух мостом тимчасово обмежили.
Головні тези:
- На залізничному мосту в Самарській області пролунали вибухи, що спричинило тимчасове обмеження руху поїздів.
- Подія сталася в районі міста Кінель, де пошкоджено острівці безпеки, але самі колії не постраждали.
- Свідки вказали на підозрілу «Ниву», що їхала поруч із мостом після вибуху.
На залізничному мосту у Самарській області пролунали вибухи
Міська влада повідомила про "сильний хлопок" на залізничному мосту в районі міста Кінель, внаслідок чого "пошкоджено острівці безпеки, але самі колії не зачеплені".
Вибух був такої сили, що в сусідньому селищі автомобілі спрацювала сигналізація. Також очевидці повідомляють, що невдовзі після вибуху бачили поряд із мостом підозрілу «Ниву», яка якраз їхала з боку мосту, — пишуть росЗМІ.
Раніше повідомлялося, що близько 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель вибухнув невідомий пристрій. Там зазначили, що внаслідок вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.
В Єкатеринбурзі підірвали воєнних злочинців
В Єкатеринбурзі 11 вересня 2024 року пролунав потужний вибух поблизу КПП військової частини. В ній знаходились військовослужбовці Росгвардії, які є воєнними злочинцями.
Росгвардійці, які знаходились на території підірваної військової частини, причетні до організації катівень на тимчасово окупованих територіях України.
Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора.
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