28 сентября на железнодорожном мосту в районе российского города Кинель был слышен взрыв. В настоящее время движение по мосту временно ограничили.

На железнодорожном мосту в Самарской области раздались взрывы

Движение грузовых поездов временно остановлено в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта. На движение пассажирских поездов и электричек ЧС не влияет, сообщили в Куйбышевской железной дороге. Поделиться

Городские власти сообщили о "сильном хлопке" на железнодорожном мосту в районе города Кинель, в результате чего "повреждены островки безопасности, но сами колеи не затронуты".

Взрыв был такой силы, что в соседнем поселке автомобили сработала сигнализация. Также очевидцы сообщают, что вскоре после взрыва видели рядом с мостом подозрительную «Ниву», как раз ехавшую со стороны моста, — пишут росСМИ.

Ранее сообщалось, что около 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель взорвалось неизвестное устройство. Там отметили, что в результате взрыва повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно.

В Екатеринбурге взорвали военных преступников

В Екатеринбурге 11 сентября 2024 г. раздался мощный взрыв вблизи КПП воинской части. В ней находились военнослужащие Росгвардии, военные преступники.

Росгвардейцы, находившиеся на территории взорванной воинской части, причастны к организации застенков на временно оккупированных территориях Украины.