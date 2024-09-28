28 сентября на железнодорожном мосту в районе российского города Кинель был слышен взрыв. В настоящее время движение по мосту временно ограничили.
Главные тезисы
- На железнодорожном мосту в Самарской области, недалеко от города Кинель, произошли взрывы, повлекшие временное ограничение движения поездов.
- Островки безопасности на мосту были повреждены, но сам железнодорожный путь не пострадал.
- Сообщается о подозрительной Ниве, проезжавшей мимо моста после взрыва, и сработавшей автомобильной сигнализации в соседнем поселке.
На железнодорожном мосту в Самарской области раздались взрывы
Городские власти сообщили о "сильном хлопке" на железнодорожном мосту в районе города Кинель, в результате чего "повреждены островки безопасности, но сами колеи не затронуты".
Взрыв был такой силы, что в соседнем поселке автомобили сработала сигнализация. Также очевидцы сообщают, что вскоре после взрыва видели рядом с мостом подозрительную «Ниву», как раз ехавшую со стороны моста, — пишут росСМИ.
Ранее сообщалось, что около 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель взорвалось неизвестное устройство. Там отметили, что в результате взрыва повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно.
В Екатеринбурге взорвали военных преступников
В Екатеринбурге 11 сентября 2024 г. раздался мощный взрыв вблизи КПП воинской части. В ней находились военнослужащие Росгвардии, военные преступники.
Росгвардейцы, находившиеся на территории взорванной воинской части, причастны к организации застенков на временно оккупированных территориях Украины.
Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.
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