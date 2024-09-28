На железнодорожном мосту в Самарской области РФ раздались взрывы ― видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На железнодорожном мосту в Самарской области РФ раздались взрывы ― видео

мост
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Источник:  online.ua

28 сентября на железнодорожном мосту в районе российского города Кинель был слышен взрыв. В настоящее время движение по мосту временно ограничили.

Главные тезисы

  • На железнодорожном мосту в Самарской области, недалеко от города Кинель, произошли взрывы, повлекшие временное ограничение движения поездов.
  • Островки безопасности на мосту были повреждены, но сам железнодорожный путь не пострадал.
  • Сообщается о подозрительной Ниве, проезжавшей мимо моста после взрыва, и сработавшей автомобильной сигнализации в соседнем поселке.

На железнодорожном мосту в Самарской области раздались взрывы

Движение грузовых поездов временно остановлено в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта. На движение пассажирских поездов и электричек ЧС не влияет, сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Городские власти сообщили о "сильном хлопке" на железнодорожном мосту в районе города Кинель, в результате чего "повреждены островки безопасности, но сами колеи не затронуты".

Взрыв был такой силы, что в соседнем поселке автомобили сработала сигнализация. Также очевидцы сообщают, что вскоре после взрыва видели рядом с мостом подозрительную «Ниву», как раз ехавшую со стороны моста, — пишут росСМИ.

Ранее сообщалось, что около 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель взорвалось неизвестное устройство. Там отметили, что в результате взрыва повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно.

В Екатеринбурге взорвали военных преступников

В Екатеринбурге 11 сентября 2024 г. раздался мощный взрыв вблизи КПП воинской части. В ней находились военнослужащие Росгвардии, военные преступники.

Росгвардейцы, находившиеся на территории взорванной воинской части, причастны к организации застенков на временно оккупированных территориях Украины.

Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.

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