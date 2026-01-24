Наближається найдовше затемнення століття — відома дата
Сонячне затемнення у 2027 році - яким воно буде
Джерело:  online.ua

 2 серпня 2027 року повне сонячне затемнення занурить у пітьму частини Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Воно триватиме 6 лише хвилин, однак мільйони людей зможуть насолодитися неймовірним астрономічним явищем.

Головні тези:

  • У період затемнення на небі можна буде побачити зірки і планети.
  • Окрім того, температура почне падати, й природа це одразу відчує.

За словами науковців, у своїй максимальній фазі Місяць закриє Сонце приблизно на 6 хвилин і 23 секунди, повідомляє Ecoticias.

Наступний раз настільки тривале сонячне затемнення людство спостерігатиме аж в 2114 році.

Астрономи уже підрахували, що в у смузі повної фази мешкає близько 89 мільйонів людей — саме вони зможуть на кілька хивлин зануритися у темінь посеред білого дня.

Що важливо розуміти, йдеться про території від узбережжя Іспанії до Червоного моря та Африканського Рогу.

На небі з'являться зірки і планети, температура впаде, а зазвичай прихована сонячна корона засяє навколо чорного диска в небі.

Вчені також нагадують, що для більшості людей це затемнення стане подією, яка буває раз у житті, саме тому вкрай важливо дуже ретельно підготуватися.

До прикладу, люди, які мешкають в смузі повної фази, повинні використовувати сертифіковані окуляри для затемнення під час всіх приватних фаз, знімаючи їх тільки тоді, коли Сонце повністю закрите, і одягаючи назад, як тільки з'явиться хоча б промінчик світла.

Окрім того, наголошується, що поза зоною повної фази захисні фільтри повинні залишатися на вас протягом усієї тривалості цього “небесного шоу”.

