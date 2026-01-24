Наближається найдовше затемнення століття — відома дата

2 серпня 2027 року повне сонячне затемнення занурить у пітьму частини Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Воно триватиме 6 лише хвилин, однак мільйони людей зможуть насолодитися неймовірним астрономічним явищем.
Головні тези:
- У період затемнення на небі можна буде побачити зірки і планети.
- Окрім того, температура почне падати, й природа це одразу відчує.
Сонячне затемнення у 2027 році — яким воно буде
За словами науковців, у своїй максимальній фазі Місяць закриє Сонце приблизно на 6 хвилин і 23 секунди, повідомляє Ecoticias.
Астрономи уже підрахували, що в у смузі повної фази мешкає близько 89 мільйонів людей — саме вони зможуть на кілька хивлин зануритися у темінь посеред білого дня.
Що важливо розуміти, йдеться про території від узбережжя Іспанії до Червоного моря та Африканського Рогу.
Вчені також нагадують, що для більшості людей це затемнення стане подією, яка буває раз у житті, саме тому вкрай важливо дуже ретельно підготуватися.
До прикладу, люди, які мешкають в смузі повної фази, повинні використовувати сертифіковані окуляри для затемнення під час всіх приватних фаз, знімаючи їх тільки тоді, коли Сонце повністю закрите, і одягаючи назад, як тільки з'явиться хоча б промінчик світла.
Окрім того, наголошується, що поза зоною повної фази захисні фільтри повинні залишатися на вас протягом усієї тривалості цього “небесного шоу”.
