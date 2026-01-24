Приближается самое длинное затмение века — известна дата

2 августа 2027 года полное солнечное затмение погрузит во тьму части Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Оно будет длиться 6 минут, однако миллионы людей смогут насладиться невероятным астрономическим явлением.

Солнечное затмение в 2027 году — каким оно будет

По словам нуковцев, в своей максимальной фазе Луна закроет Солнце примерно на 6 минут и 23 секунды, сообщает Ecoticias.

Следующий раз столь длительное солнечное затмение человечество будет наблюдать только в 2114 году.

Астрономы уже подсчитали, что в полосе полной фазы проживает около 89 миллионов человек — именно они смогут на несколько минут погрузиться в темноту посреди белого дня.

Что важно понимать, речь идет о территориях от побережья Испании до Красного моря и Африканского Рога.

На небе появятся звезды и планеты, температура упадет, а обычно скрытая солнечная корона засияет вокруг черного диска в небе. Поделиться

Ученые также напоминают, что для большинства людей это затмение станет событием, которое бывает раз в жизни, поэтому очень важно очень тщательно подготовиться.

К примеру, люди, обитающие в полосе полной фазы, должны использовать сертифицированные очки для затемнения во всех частных фазах, снимая их только тогда, когда Солнце полностью закрыто, и одевать обратно, как только появится хотя бы лучик света.

Кроме того, указано, что вне зоны полной фазы защитные фильтры должны оставаться на вас на протяжении всей продолжительности этого «небесного шоу».