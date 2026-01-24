Приближается самое длинное затмение века — известна дата

2 августа 2027 года полное солнечное затмение погрузит во тьму части Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Оно будет длиться 6 минут, однако миллионы людей смогут насладиться невероятным астрономическим явлением.
Главные тезисы
- В период затмения на небе можно будет увидеть звезды и планеты.
- Кроме того, температура начнет падать, и природа сразу это почувствует.
Солнечное затмение в 2027 году — каким оно будет
По словам нуковцев, в своей максимальной фазе Луна закроет Солнце примерно на 6 минут и 23 секунды, сообщает Ecoticias.
Следующий раз столь длительное солнечное затмение человечество будет наблюдать только в 2114 году.
Астрономы уже подсчитали, что в полосе полной фазы проживает около 89 миллионов человек — именно они смогут на несколько минут погрузиться в темноту посреди белого дня.
Что важно понимать, речь идет о территориях от побережья Испании до Красного моря и Африканского Рога.
Ученые также напоминают, что для большинства людей это затмение станет событием, которое бывает раз в жизни, поэтому очень важно очень тщательно подготовиться.
К примеру, люди, обитающие в полосе полной фазы, должны использовать сертифицированные очки для затемнения во всех частных фазах, снимая их только тогда, когда Солнце полностью закрыто, и одевать обратно, как только появится хотя бы лучик света.
Кроме того, указано, что вне зоны полной фазы защитные фильтры должны оставаться на вас на протяжении всей продолжительности этого «небесного шоу».
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-