НАБУ розкрило схему крадіжки електроенергії у держави на 700 млн грн

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

НАБУ і САП ліквідували схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго»

11 січня 2024 року НАБУ і САП провели ліквідацію схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків державі становить понад 716 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Facebook.

Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури, – йдеться у повідомленні. Поширити

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Кваліфікація дій підозрюваних:

організатор схеми – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – ч. 2 ст. 364 КК України;

голова правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України;

директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано.

Суд відправив підозрюваного у корупції під арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору 27 листопада. Його спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.