НАБУ раскрыло схему кражи электроэнергии у государства на 700 млн грн

Следствие установило, что в марте 2022 года ООО “Юнайтед Энерджи” закупило у ЧАО НЭК Укрэнерго электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

НАБУ и САП ликвидировали схему завладения электроэнергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго»

11 января 2024 года НАБУ и САП провели ликвидацию схемы завладения электрической энергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от продажи средств. Сумма ущерба государству составляет более 716 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

О подозрении сообщили лицу, организовавшему сделку, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.

Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЭК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры, – говорится в сообщении. Поделиться

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств «ПриватБанка». Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЭК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

Квалификация действий подозреваемых:

организатор схемы – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;

директор департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК Украины;

председатель правления коммерческого банка – ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;

директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП на средства свыше 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

В повестке международного сотрудничества также заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.

Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЭК «Укрэнерго», НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.

Суд отправил подозреваемого в коррупции под арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.