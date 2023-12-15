Нацбанк працює над приєднанням України до Єдиної зони платежів в євро

Національний банк України провів ґрунтовну підготовчу роботу та в 2024 році планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції.

Нацбанк продовжує євроінтеграційні заходи

Національний банк у 2024 році планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у своєму Facebook.

14 грудня Європейська Рада прийняла рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Пишний наголосив, що метою Нацбанку є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.

Так, ми суттєво просунулися в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який у підсумку має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду, – додав він. Поширити

Також регулятор підтримуватиме високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи.

Також ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції, – додав він. Поширити

США привітали рішення Європейської Ради щодо розширення ЄС

У Вашингтоні назвали рішення саміту "історичним моментом" для Європи і трансатлантичного партнерства.

Рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання статусу кандидата на вступ до ЄС Грузії та початок переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, як тільки вона виконає необхідні критерії, дають надію і стимул цим країнам та їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для просування їхніх амбіцій щодо членства в ЄС. Це історичний момент для Європи і для трансатлантичного партнерства, — йдеться у заяві. Поширити

Також у Держдепі заявили, що Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати процес розширення ЄС і з нетерпінням чекають на підтримку країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС, оскільки вони продовжують важливі реформи на шляху до членства в ЄС.