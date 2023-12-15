Нацбанк працює над приєднанням України до Єдиної зони платежів в євро

Національний банк України провів ґрунтовну підготовчу роботу та в 2024 році планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції.
Нацбанк продовжує євроінтеграційні заходи
Національний банк у 2024 році планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у своєму Facebook.
14 грудня Європейська Рада прийняла рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС.
Пишний наголосив, що метою Нацбанку є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.
Також регулятор підтримуватиме високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи.
США привітали рішення Європейської Ради щодо розширення ЄС
У Вашингтоні назвали рішення саміту "історичним моментом" для Європи і трансатлантичного партнерства.
Також у Держдепі заявили, що Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати процес розширення ЄС і з нетерпінням чекають на підтримку країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС, оскільки вони продовжують важливі реформи на шляху до членства в ЄС.
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