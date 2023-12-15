Нацбанк работает над присоединением Украины к Единой зоне платежей в евро

Национальный банк Украины провел основательную подготовительную работу и в 2024 году планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции.
Нацбанк продолжает евроинтеграционные мероприятия
Национальный банк в 2024 году планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в своем Facebook.
14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Пышный подчеркнул, что целью Нацбанка является обеспечение достижения соответствия национальной системы регулирования и надзора в сфере финансовых услуг европейским нормам и стандартам через внедрение соответствующего законодательства ЕС.
Также регулятор будет поддерживать высокий темп модернизации банковского законодательства. Сейчас на очереди усовершенствование требований к структуре капитала банков, что дополнительно повысит надежность нашей банковской системы.
США приветствовали решение Европейского Совета по расширению ЕС
В Вашингтоне назвали решение саммита "историческим моментом" для Европы и трансатлантического партнерства.
Также в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать процесс расширения ЕС и с нетерпением ждут поддержки стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, поскольку они продолжают важные реформы на пути к членству в ЕС.
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