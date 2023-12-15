Нацбанк работает над присоединением Украины к Единой зоне платежей в евро

Национальный банк Украины провел основательную подготовительную работу и в 2024 году планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции.

Нацбанк продолжает евроинтеграционные мероприятия

Национальный банк в 2024 году планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в своем Facebook.

14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Пышный подчеркнул, что целью Нацбанка является обеспечение достижения соответствия национальной системы регулирования и надзора в сфере финансовых услуг европейским нормам и стандартам через внедрение соответствующего законодательства ЕС.

Да, мы существенно продвинулись в усовершенствовании законодательства для небанковского сектора и уже с начала следующего года начинается переходный период для страхового рынка, который в итоге должен привести нас к полному соответствию европейским стандартам регулирования и надзора, – добавил он. Поделиться

Также регулятор будет поддерживать высокий темп модернизации банковского законодательства. Сейчас на очереди усовершенствование требований к структуре капитала банков, что дополнительно повысит надежность нашей банковской системы.

Также мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции, – добавил он. Поделиться

США приветствовали решение Европейского Совета по расширению ЕС

В Вашингтоне назвали решение саммита "историческим моментом" для Европы и трансатлантического партнерства.

Решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии и начале переговоров о вступлении в Боснию и Герцеговину, как только она выполнит необходимые критерии, дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для продвижения их амбиций относительно членства в ЕС. Это исторический момент для Европы и для трансатлантического партнерства, говорится в заявлении. Поделиться

Также в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать процесс расширения ЕС и с нетерпением ждут поддержки стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, поскольку они продолжают важные реформы на пути к членству в ЕС.