Нацбанк прогнозує виїзд за кордон сотень тисяч українців

Згідно з прогнозами Національного банку України, протягом 2024-2025 років за кордон виїде ще 700 тисяч громадян.

Що саме зумовлює масову міграцію українців

Ситуація, що склалася, відображена в інфляційному звіті регулятора.

Команда Нацбанку звертає увагу на те, що новий прогноз щодо відпливу з країни українських громадян погіршився порівняно з тим, що був у квітневому інфляційному звіті.

Насамперед це сталося через значну руйнацію української енергетичної системи внаслідок російських ударів.

Також на ситуацію впливає відключеннями е/е та посилення ризиків для опалювального сезону.

Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію, — пояснює НБУ.

Важливим фактором також залишається повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

Коли очікувати на покращення ситуації

За попередніми даними, чисте повернення мігрантів в Україну може розпочатися уже за 2 роки — у 2026.

Однак, що важливо розуміти, воно буде поступовим — йтиметься про близько 400 тис. осіб.

Як зазначає регулятор, це буде пов’язано з тим, що через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.