Нацбанк прогнозує виїзд за кордон сотень тисяч українців

Згідно з прогнозами Національного банку України, протягом 2024-2025 років за кордон виїде ще 700 тисяч громадян.
Головні тези:
- Насамперед масова міграція українців зумовлена руйнацією української енергетичної системи внаслідок російських ударів.
- Нормалізація економічних умов та безпекові ризики визначають терміни повернення мігрантів. Це може розпочатися не раніше, ніж у 2026 році.
- Повернення мігрантів буде поступовим через процес адаптації на новому місці та ускладнені умови в Україні.
Що саме зумовлює масову міграцію українців
Ситуація, що склалася, відображена в інфляційному звіті регулятора.
Команда Нацбанку звертає увагу на те, що новий прогноз щодо відпливу з країни українських громадян погіршився порівняно з тим, що був у квітневому інфляційному звіті.
Насамперед це сталося через значну руйнацію української енергетичної системи внаслідок російських ударів.
Також на ситуацію впливає відключеннями е/е та посилення ризиків для опалювального сезону.
Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію, — пояснює НБУ.
Важливим фактором також залишається повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.
Коли очікувати на покращення ситуації
За попередніми даними, чисте повернення мігрантів в Україну може розпочатися уже за 2 роки — у 2026.
Однак, що важливо розуміти, воно буде поступовим — йтиметься про близько 400 тис. осіб.
Як зазначає регулятор, це буде пов’язано з тим, що через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.
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