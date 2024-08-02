Нацбанк прогнозує виїзд за кордон сотень тисяч українців
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нацбанк прогнозує виїзд за кордон сотень тисяч українців

НБУ
міграція

Згідно з прогнозами Національного банку України, протягом 2024-2025 років за кордон виїде ще 700 тисяч громадян.

Головні тези:

  • Насамперед масова міграція українців зумовлена руйнацією української енергетичної системи внаслідок російських ударів.
  • Нормалізація економічних умов та безпекові ризики визначають терміни повернення мігрантів. Це може розпочатися не раніше, ніж у 2026 році.
  • Повернення мігрантів буде поступовим через процес адаптації на новому місці та ускладнені умови в Україні.

Що саме зумовлює масову міграцію українців

Ситуація, що склалася, відображена в інфляційному звіті регулятора.

Команда Нацбанку звертає увагу на те, що новий прогноз щодо відпливу з країни українських громадян погіршився порівняно з тим, що був у квітневому інфляційному звіті.

Насамперед це сталося через значну руйнацію української енергетичної системи внаслідок російських ударів.

Також на ситуацію впливає відключеннями е/е та посилення ризиків для опалювального сезону.

Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію, — пояснює НБУ.

Важливим фактором також залишається повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

Коли очікувати на покращення ситуації

За попередніми даними, чисте повернення мігрантів в Україну може розпочатися уже за 2 роки — у 2026.

Однак, що важливо розуміти, воно буде поступовим — йтиметься про близько 400 тис. осіб.

Як зазначає регулятор, це буде пов’язано з тим, що через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування, — попереджає Національний банк України.

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