Нацбанк прогнозирует выезд за границу сотен тысяч украинцев

Согласно прогнозам Национального банка Украины, в течение 2024-2025 годов за границу выедут еще 700 тысяч граждан.
Главные тезисы
- Прежде всего массовая миграция украинцев обусловлена разрушением украинской энергетической системы вследствие российских ударов.
- Нормализация экономических условий и риски для безопасности определяют сроки возвращения мигрантов.
- Возвращение мигрантов будет постепенным из-за процесса адаптации на новом месте и усложненных условий в Украине.
Что именно обуславливает массовую миграцию украинцев
Сложившаяся ситуация отражена в инфляционном отчете регулятора.
Команда Нацбанка обращает внимание на то, что новый прогноз касательно миграции из страны украинских граждан ухудшился по сравнению с тем, что был в апрельском инфляционном отчете.
В первую очередь это произошло из-за значительного разрушения украинской энергетической системы в результате российских ударов.
Также на ситуацию влияет отключение света и усиление рисков для отопительного сезона.
Помимо бытовых сложностей, частые отключения отрицательно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию, — объясняет НБУ.
Важным фактором также остается медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков для безопасности.
Когда ожидать улучшения ситуации
По предварительным данным, чистый возврат мигрантов в Украину может начаться уже через 2 года — в 2026-м.
Однако, что важно понимать, он будет постепенным — речь будет идти об около 400 тыс. человек.
Как отмечает регулятор, это будет связано с тем, что из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее.
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