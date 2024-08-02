Нацбанк прогнозирует выезд за границу сотен тысяч украинцев
Категория
Экономика
Дата публикации

Нацбанк прогнозирует выезд за границу сотен тысяч украинцев

НБУ
миграция
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Согласно прогнозам Национального банка Украины, в течение 2024-2025 годов за границу выедут еще 700 тысяч граждан.

Главные тезисы

  • Прежде всего массовая миграция украинцев обусловлена разрушением украинской энергетической системы вследствие российских ударов.
  • Нормализация экономических условий и риски для безопасности определяют сроки возвращения мигрантов.
  • Возвращение мигрантов будет постепенным из-за процесса адаптации на новом месте и усложненных условий в Украине.

Что именно обуславливает массовую миграцию украинцев

Сложившаяся ситуация отражена в инфляционном отчете регулятора.

Команда Нацбанка обращает внимание на то, что новый прогноз касательно миграции из страны украинских граждан ухудшился по сравнению с тем, что был в апрельском инфляционном отчете.

В первую очередь это произошло из-за значительного разрушения украинской энергетической системы в результате российских ударов.

Также на ситуацию влияет отключение света и усиление рисков для отопительного сезона.

Помимо бытовых сложностей, частые отключения отрицательно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию, — объясняет НБУ.

Важным фактором также остается медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков для безопасности.

Когда ожидать улучшения ситуации

По предварительным данным, чистый возврат мигрантов в Украину может начаться уже через 2 года — в 2026-м.

Однако, что важно понимать, он будет постепенным — речь будет идти об около 400 тыс. человек.

Как отмечает регулятор, это будет связано с тем, что из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее.

Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, поскольку, согласно опросам, многим людям некуда возвращаться из-за масштабных разрушений, — предупреждает Национальный банк Украины.

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