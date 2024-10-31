Нацбанк України прогнозує зростання ВВП у 2024 році

Національний банк України підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 4%.
Головні тези:
- Прогнозується зростання реального ВВП України у 2024 році до 4%. Національний банк України підтвердив оптимістичні прогнози економічного розвитку.
- Українська економіка зазнає позитивних тенденцій завдяки значним бюджетним стимулам, міжнародному фінансуванню та збільшенню доходів домогосподарств.
- Середня строковість державного боргу України перевищує 11 років, при цьому відбувається здешевлення та стабілізація держборгу.
- Світовий банк прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2% за підсумками 2024 року, очікуючи подальше зростання до 7% у 2026 році.
ВВП України продовжить зростати
Про це на брифінгу сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.
За його словами, значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки — на 4,3–4,6% у 2025 — 2026 роках.
Натомість Світовий банк очікує, що за підсумками 2024 року українська економіка зросте на 3,2%.
Згідно з прогнозом Банку, зростання ВВП України за підсумками 2025 року становитиме 2%, а вже у 2026 році — 7%.
Що відомо про державний борг України
За інформацією Мінфіну, станом на кінець вересня загальна сума державного і гарантованого держборгу України зросла до 155 млрд дол.
Зазначається, що сума зовнішнього боргу складає наразі 112,1 млрд дол, або 72% загальної суми держборгу.
Впродовж третього кварталу загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зріс на 3,5 млрд дол (241 млрд грн).
При цьому у відомстві зазначили, що державний борг України здешевшав та став більш довгостроковим.
З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% — з 6,24 до 4,88 відсотка. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.
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