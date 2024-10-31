Нацбанк України прогнозує зростання ВВП у 2024 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нацбанк України прогнозує зростання ВВП у 2024 році

ВВП
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Джерело:  Укрінформ

Національний банк України підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 4%.

Головні тези:

  • Прогнозується зростання реального ВВП України у 2024 році до 4%. Національний банк України підтвердив оптимістичні прогнози економічного розвитку.
  • Українська економіка зазнає позитивних тенденцій завдяки значним бюджетним стимулам, міжнародному фінансуванню та збільшенню доходів домогосподарств.
  • Середня строковість державного боргу України перевищує 11 років, при цьому відбувається здешевлення та стабілізація держборгу.
  • Світовий банк прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2% за підсумками 2024 року, очікуючи подальше зростання до 7% у 2026 році.

ВВП України продовжить зростати

Про це на брифінгу сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Хвилі атак Росії на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів гальмували відновлення економіки, однак реальний ВВП надалі зростав — як у другому, так і третьому кварталах 2024 року. Причому менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році — до 4%.

Андрій Пишний

Андрій Пишний

Голова Нацбанку України

За його словами, значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки — на 4,3–4,6% у 2025 — 2026 роках.

Натомість Світовий банк очікує, що за підсумками 2024 року українська економіка зросте на 3,2%.

Згідно з прогнозом Банку, зростання ВВП України за підсумками 2025 року становитиме 2%, а вже у 2026 році — 7%.

Що відомо про державний борг України

За інформацією Мінфіну, станом на кінець вересня загальна сума державного і гарантованого держборгу України зросла до 155 млрд дол. 

Зазначається, що сума зовнішнього боргу складає наразі 112,1 млрд дол, або 72% загальної суми держборгу.

Впродовж третього кварталу загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зріс на 3,5 млрд дол (241 млрд грн). 

При цьому у відомстві зазначили, що державний борг України здешевшав та став більш довгостроковим.

З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% — з 6,24 до 4,88 відсотка. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

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