Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП в 2024 году
Категория
Экономика
Дата публикации

Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП в 2024 году

ВВП
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Источник:  Укринформ

Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП в 2024 году до 4%.

Главные тезисы

  • Прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год увеличен до 4%, благодаря значительным бюджетным стимулам и международному финансированию.
  • По словам главы Нацбанка, рост экономики будет продолжаться за счет увеличения доходов домохозяйств и устойчивого внешнего спроса.
  • Прогнозируется рост украинской экономики на 4,3-4,6% к 2025-2026 годам, в то время как Всемирный банк ожидает рост на уровне 3,2% по итогам 2024 года.

ВВП Украины продолжит расти

Об этом на брифинге сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Волны атак России на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватку трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики, однако реальный ВВП в дальнейшем рос — как во втором, так и в третьем кварталах 2024 года. Причем меньше, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году — до 4%.

Андрей Пышный

Андрей Пышный

Глава Нацбанка Украины

По его словам, значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.

В то же время Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года украинская экономика вырастет на 3,2%.

Согласно прогнозу Банка, рост ВВП Украины по итогам 2025 года составит 2%, а уже в 2026 году — 7%.

Что известно о государственном долге Украины

По информации Минфина, на конец сентября общая сумма государственного и гарантированного госдолга Украины выросла до 155 млрд дол.

Отмечается, что сумма внешнего долга составляет 112,1 млрд долл., или 72% общей суммы госдолга.

В течение третьего квартала общий объем государственного и гарантированного госдолга вырос на 3,5 млрд долл. (241 млрд грн).

При этом в ведомстве отметили, что государственный долг Украины подешевел и стал более долгосрочным.

С начала 2024 года на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% — с 6,24 до 4,88 процента. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

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