Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП в 2024 году

Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП в 2024 году до 4%.
Главные тезисы
- Прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год увеличен до 4%, благодаря значительным бюджетным стимулам и международному финансированию.
- По словам главы Нацбанка, рост экономики будет продолжаться за счет увеличения доходов домохозяйств и устойчивого внешнего спроса.
- Прогнозируется рост украинской экономики на 4,3-4,6% к 2025-2026 годам, в то время как Всемирный банк ожидает рост на уровне 3,2% по итогам 2024 года.
ВВП Украины продолжит расти
Об этом на брифинге сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.
По его словам, значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.
В то же время Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года украинская экономика вырастет на 3,2%.
Согласно прогнозу Банка, рост ВВП Украины по итогам 2025 года составит 2%, а уже в 2026 году — 7%.
Что известно о государственном долге Украины
По информации Минфина, на конец сентября общая сумма государственного и гарантированного госдолга Украины выросла до 155 млрд дол.
В течение третьего квартала общий объем государственного и гарантированного госдолга вырос на 3,5 млрд долл. (241 млрд грн).
При этом в ведомстве отметили, что государственный долг Украины подешевел и стал более долгосрочным.
С начала 2024 года на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% — с 6,24 до 4,88 процента. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.
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