Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП в 2024 году

Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП в 2024 году до 4%.

ВВП Украины продолжит расти

Об этом на брифинге сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Волны атак России на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватку трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики, однако реальный ВВП в дальнейшем рос — как во втором, так и в третьем кварталах 2024 года. Причем меньше, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году — до 4%. Андрей Пышный Глава Нацбанка Украины

По его словам, значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.

В то же время Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года украинская экономика вырастет на 3,2%.

Согласно прогнозу Банка, рост ВВП Украины по итогам 2025 года составит 2%, а уже в 2026 году — 7%.

Что известно о государственном долге Украины

По информации Минфина, на конец сентября общая сумма государственного и гарантированного госдолга Украины выросла до 155 млрд дол.

Отмечается, что сумма внешнего долга составляет 112,1 млрд долл., или 72% общей суммы госдолга. Поделиться

В течение третьего квартала общий объем государственного и гарантированного госдолга вырос на 3,5 млрд долл. (241 млрд грн).

При этом в ведомстве отметили, что государственный долг Украины подешевел и стал более долгосрочным.

С начала 2024 года на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% — с 6,24 до 4,88 процента. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.