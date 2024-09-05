По информации представителей Минэкономики, в течение июля рост ВВП Украины ускорился до 2,7% по сравнению с 1,6% ростом в июне.
Главные тезисы
- Рост ВВП Украины ускорился до 2,7% в июле благодаря раннему сбору урожая.
- Негативное влияние дефицита электроэнергии было скомпенсировано адаптацией производителей и ранним сбором урожая.
- Правительство Украины пересмотрело прогнозы экономического роста, ожидая продолжения войны и ухудшив прогноз ВВП на 2025 год до 2,7%.
- Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины на уровне 4,0% [±1%] в 2024 году, несмотря на сложные условия внешнего давления.
- Украинская экономика успешно справляется с вызовами, такими как дефицит энергомощностей и проблемы безопасности, благодаря улучшению производственных процессов и инвестициям в инженерные сооружения.
Что известно о причинах ускоренного роста ВВП Украины
В Минэкономики отметили, что к ускорению роста ВВП привел ранний сбор урожая.
Отмечается, что в июле украинская экономика работала в условиях чрезвычайно жестких графиков отключений света из-за дефицита энергомощностей, вызванного атаками преступной армии по объектам критической энергетической инфраструктуры.
Это, в свою очередь, усложняло поддержание темпов производства на предприятиях и приводило к росту расходов потребителей.
В то же время негативное влияние дефицита электроэнергии удалось компенсировать благодаря:
адаптации к сложным условиям работы, в частности возможности отдельных производителей обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;
раннем начале сбора урожая озимых культур из-за погоды;
стабильной работе Украинского морского коридора;
бюджетному финансированию строительства инженерных сооружений
Что известно об экономических прогнозах украинского правительства
Правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году — 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.
Кроме того, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.
План размера бюджетных расходов на безопасность и оборону свидетельствует о том, что правительство ожидает продолжения войны в 2025 году и ее окончания в 2026 году.
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