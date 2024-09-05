В Минэкономики назвали причины ускоренного роста ВВП
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Экономика
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В Минэкономики назвали причины ускоренного роста ВВП

Министерство экономики Украины
ВВП Украины
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По информации представителей Минэкономики, в течение июля рост ВВП Украины ускорился до 2,7% по сравнению с 1,6% ростом в июне.

Главные тезисы

  • Рост ВВП Украины ускорился до 2,7% в июле благодаря раннему сбору урожая.
  • Негативное влияние дефицита электроэнергии было скомпенсировано адаптацией производителей и ранним сбором урожая.
  • Правительство Украины пересмотрело прогнозы экономического роста, ожидая продолжения войны и ухудшив прогноз ВВП на 2025 год до 2,7%.
  • Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины на уровне 4,0% [±1%] в 2024 году, несмотря на сложные условия внешнего давления.
  • Украинская экономика успешно справляется с вызовами, такими как дефицит энергомощностей и проблемы безопасности, благодаря улучшению производственных процессов и инвестициям в инженерные сооружения.

Что известно о причинах ускоренного роста ВВП Украины

В Минэкономики отметили, что к ускорению роста ВВП привел ранний сбор урожая.

В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям, подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что в июле украинская экономика работала в условиях чрезвычайно жестких графиков отключений света из-за дефицита энергомощностей, вызванного атаками преступной армии по объектам критической энергетической инфраструктуры.

Это, в свою очередь, усложняло поддержание темпов производства на предприятиях и приводило к росту расходов потребителей.

В июле в Украине ускоренными темпами рос ВВП
В Минэкономики объяснили причины ускоренного роста ВВП

В то же время негативное влияние дефицита электроэнергии удалось компенсировать благодаря:

  • адаптации к сложным условиям работы, в частности возможности отдельных производителей обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;

  • раннем начале сбора урожая озимых культур из-за погоды;

  • стабильной работе Украинского морского коридора;

  • бюджетному финансированию строительства инженерных сооружений

Что известно об экономических прогнозах украинского правительства

Правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году — 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

Кроме того, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

План размера бюджетных расходов на безопасность и оборону свидетельствует о том, что правительство ожидает продолжения войны в 2025 году и ее окончания в 2026 году.

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