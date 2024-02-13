ВВП Украины в январе вырос на 3,5% — известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

ВВП Украины в январе вырос на 3,5% — известна причина

Министерство экономики Украины
Экспорт
Читати українською

В январе 2024 года показатель ВВП (валового внутреннего продукта) Украины вырос на 3,5% (±1%) по сравнению с январем 2023 года.

Рост ВВП Украины

В Минокеномики сообщили, что ключевым фактором роста является инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.

В частности, работа Украинского морского коридора позволила достичь рекордных объемов экспорта с начала широкомасштабного вторжения РФ и продолжить наращивать экономическую активность, в первую очередь, производителями аграрной и металлургической продукции, предприятиями по добыванию металлических руд и деятельности железнодорожного транспорта.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Министерство экономики Украины

Также причиной роста ВВП способствовало снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины января.

Это положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей существенно зависящих от импортного сырья.

Какие отрасли экономики показали рост

Минэкономики оценивает, что в январе главные секторы экономики показывали положительную динамику.

Транспортная отрасль поддерживалась наращиванием внутренних железнодорожных перевозок и переработкой грузов в морских портах.

Продолжение восстановления экономической активности за счет экспортоориентированных производств, а именно металлургии, добывания металлических руд и агропереработки, а также энергетики.

Строительная отрасль росла из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры.

Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Выделение более 21% ВВП на оборону. Зеленский ввел в действие решение СНБО
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Минэкономики обнародовало ободряющий прогноз роста ВВП Украины
Министерство экономики Украины
Экономика Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
НБУ подтвердил существенный рост ВВП Украины в 2023 году
ВВП

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?