В январе 2024 года показатель ВВП (валового внутреннего продукта) Украины вырос на 3,5% (±1%) по сравнению с январем 2023 года.

Рост ВВП Украины

В Минокеномики сообщили, что ключевым фактором роста является инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.

В частности, работа Украинского морского коридора позволила достичь рекордных объемов экспорта с начала широкомасштабного вторжения РФ и продолжить наращивать экономическую активность, в первую очередь, производителями аграрной и металлургической продукции, предприятиями по добыванию металлических руд и деятельности железнодорожного транспорта. Юлия Свириденко Министерство экономики Украины

Также причиной роста ВВП способствовало снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины января.

Это положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей существенно зависящих от импортного сырья.

Какие отрасли экономики показали рост

Минэкономики оценивает, что в январе главные секторы экономики показывали положительную динамику.

Транспортная отрасль поддерживалась наращиванием внутренних железнодорожных перевозок и переработкой грузов в морских портах.

Продолжение восстановления экономической активности за счет экспортоориентированных производств, а именно металлургии, добывания металлических руд и агропереработки, а также энергетики.

Строительная отрасль росла из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры.

Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли.