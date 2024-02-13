В январе 2024 года показатель ВВП (валового внутреннего продукта) Украины вырос на 3,5% (±1%) по сравнению с январем 2023 года.
Рост ВВП Украины
В Минокеномики сообщили, что ключевым фактором роста является инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.
Также причиной роста ВВП способствовало снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины января.
Это положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей существенно зависящих от импортного сырья.
Какие отрасли экономики показали рост
Минэкономики оценивает, что в январе главные секторы экономики показывали положительную динамику.
Транспортная отрасль поддерживалась наращиванием внутренних железнодорожных перевозок и переработкой грузов в морских портах.
Продолжение восстановления экономической активности за счет экспортоориентированных производств, а именно металлургии, добывания металлических руд и агропереработки, а также энергетики.
Строительная отрасль росла из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры.
Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли.
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