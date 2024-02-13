У січні 2024 року показник ВВП (валового внутрішнього продукту) України зріс на 3,5% (±1%) у порівнянні з січнем 2023 року.
Ріст ВВП України
У Мінокеноміки повідомили, що ключовим фактором зростання є інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.
Також причиною зростання ВВП сприяло зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини січня.
Це позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини.
Які галузі економіки показали зростання
Мінекономіки оцінює, що у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку.
Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах.
Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики.
Будівельна галузь зростала через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури.
Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.
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