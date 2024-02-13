У січні 2024 року показник ВВП (валового внутрішнього продукту) України зріс на 3,5% (±1%) у порівнянні з січнем 2023 року.

Ріст ВВП України

У Мінокеноміки повідомили, що ключовим фактором зростання є інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.

Зокрема, робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення РФ та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту. Юлія Свириденко Міністерка економіки України

Також причиною зростання ВВП сприяло зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини січня.

Це позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини.

Які галузі економіки показали зростання

Мінекономіки оцінює, що у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку.

Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах.

Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики.

Будівельна галузь зростала через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури.

Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.