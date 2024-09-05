В Мінекономіки назвали причини прискоренного зростання ВВП
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Мінекономіки назвали причини прискоренного зростання ВВП

Міністерство економіки України
ВВП України
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За інформацією представників Мінекономіки, протягом липня зростання ВВП України прискорилось до 2,7% у порівнянні із 1,6% зростанням у червні.

Головні тези:

  • Ранній збір врожаю сприяв прискоренню зростання ВВП України, яке у липні досягло 2,7%.
  • УКраїнська економіка працювала у важких умовах через дефіцит енергопотужностей, спричинений атаками на критичну енергетичну інфраструктуру.
  • Негативний вплив дефіциту електроенергії вдалося компенсувати завдяки адаптації виробників та ранньому збору врожаю.
  • Уряд України знизив прогнози зростання економіки на наступні роки через очікуване продовження війни.
  • Мінекономіки оцінюють зростання ВВП за 2024 рік на рівні 4,0% [±1%], відповідно до прогнозованих тенденцій.

Що відомо про причини прискоренного зростання ВВП України

В Мінекономіки зазначили, що до прискорення зростання ВВП призвело раннє збирання врожаю.

У результаті за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що загалом відповідає прогнозованим тенденціям, — підкреслюють у відомстві.

Наголошується, що у липні українська економіка працювала в умовах надзвичайно жорстких графіків відключень світла через дефіцит енергопотужностей, спричинений атаками злочинної армії по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Це, зі свого боку, ускладнювало підтримання темпів виробництва на підприємствах та призводило до зростання витрат споживачів.

Протягом липня в Україні прискореними темпами зростав ВВП
В Мінекономіки пояснили причини прискоренного зростання ВВП

Водночас негативний вплив дефіциту електроенергії вдалося компенсувати завдяки:

  • адаптації до складних умов роботи, зокрема, можливості окремих виробників забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;

  • ранньому початку збору врожаю озимих культур через погоду;

  • стабільній роботі Українського морського коридору;

  • бюджетному фінансуванню будівництва інженерних споруд.

Що відомо про економічні прогнози українського уряду

Уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році — 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

Крім того, Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.

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