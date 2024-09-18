ВВП Украины вырос на 3,5% в августе. Что способствовало

В августе 2024 года ВВП Украины вырос на 3,5% по сравнению с августом прошлого года. При этом показатель ВВП за 8 месяцев текущего года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Главные тезисы
- В августе 2024 года ВВП Украины вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, а за 8 месяцев этого года показатель вырос на 3,9%.
- Украинская промышленность и позитивная динамика в области транспорта, строительства и торговли способствовали укреплению экономики.
- В последнее время бизнес в стране улучшил свои оценки деятельности на будущее.
- Прогнозы правительства на 2025 год предполагают замедление роста ВВП до 2,7% и номинальный рост ВВП на 13,1% по сравнению с 2024 годом.
ВВП Украины вырос на 3,5%
Укреплению экономики способствовала промышленность и положительная динамика еще в нескольких важных отраслях.
За последние два месяца улучшились потребительские настроения.
Отсутствие жестких отключений электроэнергии способствовало активизации деятельности бизнеса.
Свириденко отметила, что показатели ВВП по данным за август 2024 года совпадают с предварительными прогнозами правительства.
Реальный рост ВВП в год ожидается на уровне 3,5%.
Прогноз ВВП Украины на 2025 год
Проект государственного бюджета на 2025 год зарегистрирован в Раде 14 сентября.
В документе говорится, что в следующем году произойдет замедление роста ВВП. По прогнозам правительства, показатель будет на уровне 2,7%.
Номинальный ВВП в 2025 году ожидается в объеме около 8,5 трлн грн. То есть, он вырастет на 13,1% по сравнению с 2024-м.
Дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 19,4% ВВП. Это примерно 1,546 трлн грн.
Отметим, что в проекте госбюджета-2025 не предусмотрен рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-