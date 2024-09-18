ВВП Украины вырос на 3,5% в августе. Что способствовало

В августе 2024 года ВВП Украины вырос на 3,5% по сравнению с августом прошлого года. При этом показатель ВВП за 8 месяцев текущего года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

ВВП Украины вырос на 3,5%

Укреплению экономики способствовала промышленность и положительная динамика еще в нескольких важных отраслях.

Основной вклад в рост экономики внесла промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины

За последние два месяца улучшились потребительские настроения.

Отсутствие жестких отключений электроэнергии способствовало активизации деятельности бизнеса.

Свириденко отметила, что показатели ВВП по данным за август 2024 года совпадают с предварительными прогнозами правительства.

Реальный рост ВВП в год ожидается на уровне 3,5%.

Прогноз ВВП Украины на 2025 год

Проект государственного бюджета на 2025 год зарегистрирован в Раде 14 сентября.

В документе говорится, что в следующем году произойдет замедление роста ВВП. По прогнозам правительства, показатель будет на уровне 2,7%.

Номинальный ВВП в 2025 году ожидается в объеме около 8,5 трлн грн. То есть, он вырастет на 13,1% по сравнению с 2024-м.

Дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 19,4% ВВП. Это примерно 1,546 трлн грн.

Отметим, что в проекте госбюджета-2025 не предусмотрен рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты.