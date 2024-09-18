ВВП України виріс на 3,5% у серпні. Що сприяло

У серпні 2024 року ВВП України зріс на 3,5% в порівнянні з серпнем минулого року. При цьому показник ВВП за 8 місяців цього року виріс на 3,9% в порівняні з аналогічним періодом 2023-го.
Головні тези:
- У серпні 2024 року ВВП України зрос на 3,5% у порівнянні з попереднім роком, а за 8 місяців цього року показник виріс на 3,9%.
- Українська промисловість та позитивна динаміка в галузях транспорту, будівництва та торгівлі сприяли укріпленню економіки.
- Останнім часом бізнес у країні покращив свої оцінки діяльності на майбутнє.
- Прогнози уряду на 2025 рік передбачають сповільнення росту ВВП до 2,7% та номінальний ріст ВВП на 13,1% порівняно з 2024-м.
ВВП України виріс на 3,5%
Укріпленню економіки сприяла промисловість і позитивна динаміка ще в декількох важливих галузях.
За останні два місяці покращились споживчі настрої.
Відсутність жорстких відключень електроенергії сприяла активізації діяльності бізнесу.
Свириденко зазначила, що показники ВВП по даних за серпень 2024 року збігаються з попередніми прогнозами уряду.
Реальний ріст ВВП за рік очікується на рівні 3,5%.
Прогноз ВВП України на 2025 рік
Проєкт державного бюджету на 2025 рік зареєстрований у Раді 14 вересня.
У документі йдеться, що у наступному році відбудеться сповільнення росту ВВП. За прогнозами уряду, показник буде на рівні 2,7%.
Номінальний ВВП у 2025 році очікується в обсязі майже 8,5 трлн грн. Тобто він зросте на 13,1% в порівнянні з 2024-м.
Дефіцит державного бюджету очікується на рівні 19,4% від ВВП. Це приблизно 1,546 трлн грн.
Зазначимо, що у проєкті держбюджету-2025 не передбачено ріст прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.
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