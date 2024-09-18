ВВП України виріс на 3,5% у серпні. Що сприяло
Категорія
Економіка
Дата публікації

ВВП України виріс на 3,5% у серпні. Що сприяло

Міністерство економіки України
ВВП

У серпні 2024 року ВВП України зріс на 3,5% в порівнянні з серпнем минулого року. При цьому показник ВВП за 8 місяців цього року виріс на 3,9% в порівняні з аналогічним періодом 2023-го.

Головні тези:

  • У серпні 2024 року ВВП України зрос на 3,5% у порівнянні з попереднім роком, а за 8 місяців цього року показник виріс на 3,9%.
  • Українська промисловість та позитивна динаміка в галузях транспорту, будівництва та торгівлі сприяли укріпленню економіки.
  • Останнім часом бізнес у країні покращив свої оцінки діяльності на майбутнє.
  • Прогнози уряду на 2025 рік передбачають сповільнення росту ВВП до 2,7% та номінальний ріст ВВП на 13,1% порівняно з 2024-м.

ВВП України виріс на 3,5%

Укріпленню економіки сприяла промисловість і позитивна динаміка ще в декількох важливих галузях.

Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України

За останні два місяці покращились споживчі настрої. 

Відсутність жорстких відключень електроенергії сприяла активізації діяльності бізнесу.

Свириденко зазначила, що показники ВВП по даних за серпень 2024 року збігаються з попередніми прогнозами уряду.

Реальний ріст ВВП за рік очікується на рівні 3,5%.

Прогноз ВВП України на 2025 рік

Проєкт державного бюджету на 2025 рік зареєстрований у Раді 14 вересня. 

У документі йдеться, що у наступному році відбудеться сповільнення росту ВВП. За прогнозами уряду, показник буде на рівні 2,7%. 

Номінальний ВВП у 2025 році очікується в обсязі майже 8,5 трлн грн. Тобто він зросте на 13,1% в порівнянні з 2024-м.

Дефіцит державного бюджету очікується на рівні 19,4% від ВВП. Це приблизно 1,546 трлн грн.

Зазначимо, що у проєкті держбюджету-2025 не передбачено ріст прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

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