Нацбанк за тиждень продав на міжбанку понад 520 млн дол
Категорія
Економіка
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Нацбанк за тиждень продав на міжбанку понад 520 млн дол

НБУ
Валюта

Національний банк за тиждень з 20 по 24 листопада на міжбанківському валютному ринку продав 522,1 млн доларів і купив 0,68 млн доларів. 

Яка ситуація з валютою

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 522,1 млн доларів, що на 199,05 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 721,15 млрд дол. 

Фото – bank.gov.ua

При цьому регулятор купив 0,68 млн доларів, а тижнем раніше – 0,5 млн. 

Для чого НБУ вводив фіксований курс

2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Як пояснюють в НБУ, такі рішення допомогли запобігти паніці й забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни.

Загалом від початку року Нацбанк продав вже 24,809 млрд доларів, а купив – 213,06 млн доларів. 

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