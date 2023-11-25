Нацбанк за неделю продал на межбанке более 520 млн долл

Национальный банк за неделю с 20 по 24 ноября на межбанковском валютном рынке продал 522,1 млн. долларов и купил 0,68 млн долларов.

Какая ситуация с валютой

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 522,1 млн долларов, что на 199,05 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продаж из резервов составил 721,15 млрд долларов.

Фото – bank.gov.ua

При этом регулятор купил 0,68 млн долларов, а неделей раньше – 0,5 млн.

Для чего НБУ вводил фиксированный курс

2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться – впервые с июля 2022 года.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения в довоенный режим работы валютного рынка.

Соответственно НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

Как объясняют в НБУ, такие решения помогли предотвратить панику и обеспечить стабильную работу финансовой системы, а также способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны.

Всего с начала года Нацбанк продал уже 24,809 млрд долларов, а купил – 213,06 млн долларов.