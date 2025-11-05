Нацгвардія України випробувала модернізовану РСЗВ "Град" — відео

Національна гвардія України провела практичні випробування та бойові стрільби з модернізованої РСЗВ БМ-21 "Град" на шасі MAN (6×6). Про це йдеться в повідомленні Командувача НГУ Олександра Півненка.
Головні тези:
- Нацгвардія України успішно випробувала модернізовану РСЗВ “Град” з платформою MAN (6×6).
- Під час випробувань перевірялися точність, стабільність роботи системи управління вогнем та оновлена ергономіка кабіни.
- Модернізація реактивних систем залпового вогню є одним із ключових напрямів в оновленні артилерійського потенціалу Нацгвардії.
За його словами, Окрема артилерійська бригада НГУ виконала комплекс ходових випробувань і стрільб з оновлених зразків бойової машини.
Командувач НГУ зауважив, що модернізація реактивних систем залпового вогню, а також оновлення артилерійського потенціалу Нацгвардії є одним із ключових напрямів, над якими триває послідовна робота.
Так само як і над оснащенням наших підрозділів зразками сучасних САУ, РСЗВ, артилерійських систем, мінометів. Наше завдання — щоб кожен підрозділ Національної гвардії мав перевірену, надійну й ефективну зброю і техніку, що дає змогу впевнено діяти в умовах сучасного бою та зберігати життя наших воїнів.
У травні цього року стало відомо, що Національна гвардія України оновлює реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". У межах модернізації базове шасі на основі радянського автомобіля Урал замінено на платформу MAN (6х6). Вона забезпечує кращу мобільність, прохідність та надійність у складних умовах бойових дій.
