Нацгвардія України випробувала модернізовану РСЗВ "Град" — відео

Національна гвардія України провела практичні випробування та бойові стрільби з модернізованої РСЗВ БМ-21 "Град" на шасі MAN (6×6). Про це йдеться в повідомленні Командувача НГУ Олександра Півненка.

Нацгвардія випробувала модернізовану РСЗВ “Град”

За його словами, Окрема артилерійська бригада НГУ виконала комплекс ходових випробувань і стрільб з оновлених зразків бойової машини.

Під час цих заходів перевірялися точність і стабільність роботи модернізованої системи управління вогнем, ефективність електроприводів наведення, а також оновлена ергономіка кабіни, що підвищує комфорт і безпеку екіпажу. Поширити

Результати випробувань підтвердили — оновлена платформа забезпечує кращу мобільність, точність і надійність. Своєю чергою екіпажі продемонстрували високий рівень підготовки та готовність до ефективного застосування техніки в умовах бойових дій. Олександр Півненко Командувач НГУ

Командувач НГУ зауважив, що модернізація реактивних систем залпового вогню, а також оновлення артилерійського потенціалу Нацгвардії є одним із ключових напрямів, над якими триває послідовна робота.

Так само як і над оснащенням наших підрозділів зразками сучасних САУ, РСЗВ, артилерійських систем, мінометів. Наше завдання — щоб кожен підрозділ Національної гвардії мав перевірену, надійну й ефективну зброю і техніку, що дає змогу впевнено діяти в умовах сучасного бою та зберігати життя наших воїнів.

У травні цього року стало відомо, що Національна гвардія України оновлює реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". У межах модернізації базове шасі на основі радянського автомобіля Урал замінено на платформу MAN (6х6). Вона забезпечує кращу мобільність, прохідність та надійність у складних умовах бойових дій.