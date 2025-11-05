Нацгвардия Украины испытала модернизированную РСЗО "Град" — видео

Национальная гвардия Украины провела практические испытания и боевые стрельбы из модернизированной РСЗО БМ-21 "Град" на шасси MAN (6×6). Об этом говорится в сообщении Командующего НГУ Александра Пивненко.

Нацгвардия опробовала модернизированную РСЗО "Град"

По его словам, Отдельная артиллерийская бригада НГУ выполнила комплекс ходовых испытаний и стрельб по обновленным образцам боевой машины.

В ходе этих мероприятий проверялись точность и стабильность работы модернизированной системы управления огнем, эффективность электроприводов наведения, а также обновленная эргономика кабины, что повышает комфорт и безопасность экипажа. Поделиться

Результаты испытаний подтвердили — обновленная платформа обеспечивает лучшую мобильность, точность и надежность. В свою очередь экипажи продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность к эффективному применению техники в условиях боевых действий. Александр Пивненко Командующий НГУ

Командующий НГУ отметил, что модернизация реактивных систем залпового огня, а также обновление артиллерийского потенциала Нацгвардии является одним из ключевых направлений, над которыми идет последовательная работа.

Равно как и над оснащением наших подразделений образцами современных САУ, РСЗО, артиллерийских систем, минометов. Наша задача — чтобы каждое подразделение Национальной гвардии имело проверенное, надежное и эффективное оружие и технику, что позволяет уверенно действовать в условиях современного боя и сохранять жизнь наших воинов.

В мае этого года стало известно, что Национальная гвардия Украины обновляет реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". В рамках модернизации базовое шасси на основе советского автомобиля Урал заменено платформой MAN (6х6). Она обеспечивает лучшую мобильность, проходимость и надежность в сложных боевых действиях.