Нацгвардия Украины испытала модернизированную РСЗО "Град" — видео

Национальная гвардия Украины провела практические испытания и боевые стрельбы из модернизированной РСЗО БМ-21 "Град" на шасси MAN (6×6). Об этом говорится в сообщении Командующего НГУ Александра Пивненко.
Нацгвардия опробовала модернизированную РСЗО "Град"
По его словам, Отдельная артиллерийская бригада НГУ выполнила комплекс ходовых испытаний и стрельб по обновленным образцам боевой машины.
Командующий НГУ отметил, что модернизация реактивных систем залпового огня, а также обновление артиллерийского потенциала Нацгвардии является одним из ключевых направлений, над которыми идет последовательная работа.
Равно как и над оснащением наших подразделений образцами современных САУ, РСЗО, артиллерийских систем, минометов. Наша задача — чтобы каждое подразделение Национальной гвардии имело проверенное, надежное и эффективное оружие и технику, что позволяет уверенно действовать в условиях современного боя и сохранять жизнь наших воинов.
В мае этого года стало известно, что Национальная гвардия Украины обновляет реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". В рамках модернизации базовое шасси на основе советского автомобиля Урал заменено платформой MAN (6х6). Она обеспечивает лучшую мобильность, проходимость и надежность в сложных боевых действиях.
