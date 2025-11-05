Нацгвардия Украины испытала модернизированную РСЗО "Град" — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Нацгвардия Украины испытала модернизированную РСЗО "Град" — видео

НГУ
"Град"
Читати українською

Национальная гвардия Украины провела практические испытания и боевые стрельбы из модернизированной РСЗО БМ-21 "Град" на шасси MAN (6×6). Об этом говорится в сообщении Командующего НГУ Александра Пивненко.

Главные тезисы

  • Национальная гвардия Украины провела успешные испытания и боевые стрельбы из модернизированной РСЗО “Град” на платформе MAN (6×6).
  • Модернизация реактивных систем залпового огня является одним из ключевых направлений в обновлении артиллерийского потенциала Нацгвардии.
  • Испытания показали, что обновленная платформа обеспечивает лучшую мобильность, точность и надежность, а экипажи продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Нацгвардия опробовала модернизированную РСЗО "Град"

По его словам, Отдельная артиллерийская бригада НГУ выполнила комплекс ходовых испытаний и стрельб по обновленным образцам боевой машины.

В ходе этих мероприятий проверялись точность и стабильность работы модернизированной системы управления огнем, эффективность электроприводов наведения, а также обновленная эргономика кабины, что повышает комфорт и безопасность экипажа.

Результаты испытаний подтвердили — обновленная платформа обеспечивает лучшую мобильность, точность и надежность. В свою очередь экипажи продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность к эффективному применению техники в условиях боевых действий.

Александр Пивненко

Александр Пивненко

Командующий НГУ

Командующий НГУ отметил, что модернизация реактивных систем залпового огня, а также обновление артиллерийского потенциала Нацгвардии является одним из ключевых направлений, над которыми идет последовательная работа.

Равно как и над оснащением наших подразделений образцами современных САУ, РСЗО, артиллерийских систем, минометов. Наша задача — чтобы каждое подразделение Национальной гвардии имело проверенное, надежное и эффективное оружие и технику, что позволяет уверенно действовать в условиях современного боя и сохранять жизнь наших воинов.

В мае этого года стало известно, что Национальная гвардия Украины обновляет реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". В рамках модернизации базовое шасси на основе советского автомобиля Урал заменено платформой MAN (6х6). Она обеспечивает лучшую мобильность, проходимость и надежность в сложных боевых действиях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС Украины опробовали боевую систему DELTA на учениях НАТО
Министерство обороны Украины
DELTA
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Работу Starlink опробовали в сверхзвуковых самолетах. Какие результаты
Quarterhorse Mk1
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов
Минобороны Британии
В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?