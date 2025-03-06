Нацгвардійці ліквідували майже 50 окупантів РФ під Торецьком — відео

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України ліквідували у приватному секторі поблизу Торецька на Донеччині майже пів сотні російських загарбників і ще трохи менше взводу взяли в полон.

“Азовці” ліквідували майже 50 окупантів РФ під час спецоперації

Про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило у Телеграмі та оприлюднило відповідне відео.

Силами роти розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" було зачищено від окупантів приватний сектор під Торецьком.

Зокрема у ході операції було ліквідовано майже пів сотні окупантів, трохи менше взводу взято у полон.

За даними ОСУВ "Хортиця", за час роботи спецпризначенців були евакуйовані кілька десятків цивільних разом з їхніми домашніми улюбленцями.