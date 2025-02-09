Українські воїни завадили росіянам вивісити свій триколор у Торецьку — відео

9 лютого російські загарбники спробували повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Проте бійці ЗСУ не дозволили їм це зробити, накривши сили ворога артилерійським вогнем.
Головні тези:
- Російські солдати не змогли встановити свій прапор завдяки ефективній обороні українських захисників.
- Бійці ЗСУ продовжують тримати контроль над Торецьком та іншими стратегічними пунктами.
Що відбувається у Торецьку
Відеодоказ опублікували воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Виявилося, що вранці 9 лютого російський загарбник видерся з прапором країни-агресорки РФ на копер шахти у Торецьку.
Завдяки точній атаці солдат РФ російський прапор навіть не встиг розгорнути.
Попри це, інша ворожа штурмова група намагалася "хоч якось запхати прапор окупаційної армії в місто" - просто закинувши його на будівлю, розповідають бійці.
Що важливо розуміти, 7 лютого Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни взяли під свій контроль Торецьк, однак Сили оборони України заперечували це.
У ОСУВ "Хортиця" наголошують, що українські захисники продовжують тримати Торецьк і Часів Яр, де тривають інтенсивні бої в міській забудові.
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