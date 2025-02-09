Українські воїни завадили росіянам вивісити свій триколор у Торецьку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни завадили росіянам вивісити свій триколор у Торецьку — відео

ОСУВ "Хортиця"
ЗСУ
Read in English

9 лютого російські загарбники спробували повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Проте бійці ЗСУ не дозволили їм це зробити, накривши сили ворога артилерійським вогнем.

Головні тези:

  • Російські солдати не змогли встановити свій прапор завдяки ефективній обороні українських захисників.
  • Бійці ЗСУ продовжують тримати контроль над Торецьком та іншими стратегічними пунктами.

Що відбувається у Торецьку

Відеодоказ опублікували воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Виявилося, що вранці 9 лютого російський загарбник видерся з прапором країни-агресорки РФ на копер шахти у Торецьку.

Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії, - йдеться у повідомленні.

Завдяки точній атаці солдат РФ російський прапор навіть не встиг розгорнути.

Попри це, інша ворожа штурмова група намагалася "хоч якось запхати прапор окупаційної армії в місто" - просто закинувши його на будівлю, розповідають бійці.

Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне: збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа, - розповідають у ОСУВ "Хортиця".

Що важливо розуміти, 7 лютого Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни взяли під свій контроль Торецьк, однак Сили оборони України заперечували це.

У ОСУВ "Хортиця" наголошують, що українські захисники продовжують тримати Торецьк і Часів Яр, де тривають інтенсивні бої в міській забудові.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони створює спецконтракт для українців 18-24 років
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про переговори з Путіним — з'явилася перша реакція Кремля
Пєсков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи можливо завершити війну в 2025 році — прогноз Зеленського
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?