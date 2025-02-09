Українські воїни завадили росіянам вивісити свій триколор у Торецьку — відео

9 лютого російські загарбники спробували повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Проте бійці ЗСУ не дозволили їм це зробити, накривши сили ворога артилерійським вогнем.

Що відбувається у Торецьку

Відеодоказ опублікували воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Виявилося, що вранці 9 лютого російський загарбник видерся з прапором країни-агресорки РФ на копер шахти у Торецьку.

Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії, - йдеться у повідомленні. Поширити

Завдяки точній атаці солдат РФ російський прапор навіть не встиг розгорнути.

Попри це, інша ворожа штурмова група намагалася "хоч якось запхати прапор окупаційної армії в місто" - просто закинувши його на будівлю, розповідають бійці.

Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне: збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа, - розповідають у ОСУВ "Хортиця". Поширити

Що важливо розуміти, 7 лютого Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни взяли під свій контроль Торецьк, однак Сили оборони України заперечували це.