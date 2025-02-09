Трамп заявив про переговори з Путіним — з'явилася перша реакція Кремля
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Політика
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Трамп заявив про переговори з Путіним — з'явилася перша реакція Кремля

Пєсков
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Джерело:  online.ua

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, наразі він не може ні підтвердити, ні спростувати заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що він вже говорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Контакти між адміністраціями Трампа та Путіна були офіційно підтверджені речником Кремля 5 лютого.
  • Новий президент США розраховує на швидке завершення війни.

Як Кремль відреагував на заяву Трампа

За словами Пєскова, на тлі того, як команда нового президента США розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій.

Речник Володимира Путіна стверджує, що ці комунікації ведуться різними каналами.

І, звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в цьому випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Варто зазначити, що 5 лютого речник Кремля вперше офіційно підтвердив, що контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа "справді є".

За словами нового президента США, Путіна нібито "дійсно турбують" загибель солдат на фронті.

Дональд Трамп запевнив, у нього є конкретний план для завершення війни.

Я вірю, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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