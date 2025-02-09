Трамп заявил о переговорах с Путиным — появилась первая реакция Кремля

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, пока он не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он уже говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Контакты между администрациями Трампа и Путина были официально подтверждены представителем Кремля 5 февраля.
- Новый президент США рассчитывает на быстрое завершение войны.
Как Кремль отреагировал на заявление Трампа
По словам Пескова, на фоне того, как команда нового президента США разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций.
Спикер Владимира Путина утверждает, что эти коммуникации ведутся разными каналами.
Стоит отметить, что 5 февраля спикер Кремля впервые официально подтвердил, что контакты с администрацией президента США Дональда Трампа "действительно есть".
По словам нового президента США, Путина якобы "действительно беспокоят" гибель солдат на фронте.
Дональд Трамп заверил, что у него есть конкретный план для завершения войны.
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