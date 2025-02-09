Украинские воины помешали солдатам РФ вывесить свой триколор в Торецке — видео

9 февраля российские захватчики попытались повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако бойцы ВСУ не дали им это сделать, накрыв силы врага артиллерийским огнем.
Главные тезисы
- Российские солдаты не смогли установить свой флаг благодаря эффективной обороне украинских защитников.
- Бойцы ВСУ продолжают держать контроль над Торецком и другими стратегическими пунктами.
Что происходит в Торецке
Видеодоказательство опубликовали воины Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Оказалось, что утром 9 февраля российский захватчик взобрался с флагом страны-агрессорки РФ на копер шахты в Торецке.
Благодаря точной атаке солдат РФ российский флаг даже не успел развернуть.
Несмотря на это, другая вражеская штурмовая группа пыталась "хоть как-то закрепить флаг оккупационной армии" - просто забросив его на здание, рассказывают бойцы.
Что важно понимать, 7 февраля Минобороны РФ начало утверждать, что россияне взяли под свой контроль Торецк, однако Силы обороны Украины отрицали это.
В ОСУВ "Хортица" отмечают, что украинские защитники продолжают держать Торецк и Часов Яр, где продолжаются интенсивные бои в городской застройке.
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