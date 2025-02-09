Украинские воины помешали солдатам РФ вывесить свой триколор в Торецке — видео

9 февраля российские захватчики попытались повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако бойцы ВСУ не дали им это сделать, накрыв силы врага артиллерийским огнем.

Что происходит в Торецке

Видеодоказательство опубликовали воины Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Оказалось, что утром 9 февраля российский захватчик взобрался с флагом страны-агрессорки РФ на копер шахты в Торецке.

Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хищник" атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады - накрыли огнем артиллерии, - сказано в сообщении. Поделиться

Благодаря точной атаке солдат РФ российский флаг даже не успел развернуть.

Несмотря на это, другая вражеская штурмовая группа пыталась "хоть как-то закрепить флаг оккупационной армии" - просто забросив его на здание, рассказывают бойцы.

Бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое: сбил вражескую трехцветную тряпку сбросом ВОГа, - рассказывают в ОСУВ "Хортица". Поделиться

Что важно понимать, 7 февраля Минобороны РФ начало утверждать, что россияне взяли под свой контроль Торецк, однако Силы обороны Украины отрицали это.