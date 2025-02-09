Возможно ли завершить войну в 2025 году — прогноз Зеленского

Я считаю, что для этого сегодня есть все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет скорейшего окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильными. Он силен, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно.