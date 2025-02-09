Возможно ли завершить войну в 2025 году — прогноз Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Возможно ли завершить войну в 2025 году — прогноз Зеленского

Зеленский
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Источник:  online.ua

По мнению главы государства Владимира Зеленского, война РФ против Украины может закончиться в течение 2025 года, однако есть два важных условия: усиление санкций против России и предоставление нашей стране гарантий безопасности.

Главные тезисы

  • По словам украинского лидера, в настоящее время появились все возможности для того, чтобы остановить Россию.
  • В этом Украине больше всего может помочь Дональд Трамп.

Зеленский верит, что война вскоре может завершиться

По словам украинского лидера, именно сейчас появились все возможности, чтобы остановить Россию.

Следует отметить, что новый президент США Дональд Трамп настроен сделать все возможное для этого.

Я считаю, что для этого сегодня есть все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет скорейшего окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильными. Он силен, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент США

По убеждению главы государства, санкции против РФ нанесли ощутимый удар по экономике страны-агрессорки.

Несмотря на это, Путин все равно нашел способ адаптироваться к ним.

Почему? Потому что всегда оставался такой "gap" (промежуток — ред.), когда вводят банковские санкции, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. В настоящее время ввели санкции против теневого флота. Но опять-таки не на все корабли, не на весь флот... — объяснил Владимир Зеленский.

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