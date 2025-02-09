Возможно ли завершить войну в 2025 году — прогноз Зеленского

По мнению главы государства Владимира Зеленского, война РФ против Украины может закончиться в течение 2025 года, однако есть два важных условия: усиление санкций против России и предоставление нашей стране гарантий безопасности.
Главные тезисы
- По словам украинского лидера, в настоящее время появились все возможности для того, чтобы остановить Россию.
- В этом Украине больше всего может помочь Дональд Трамп.
Зеленский верит, что война вскоре может завершиться
По словам украинского лидера, именно сейчас появились все возможности, чтобы остановить Россию.
Следует отметить, что новый президент США Дональд Трамп настроен сделать все возможное для этого.
По убеждению главы государства, санкции против РФ нанесли ощутимый удар по экономике страны-агрессорки.
Несмотря на это, Путин все равно нашел способ адаптироваться к ним.
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