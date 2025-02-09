Чи можливо завершити війну в 2025 році — прогноз Зеленського

На переконання глави держави Володимира Зеленського, війна РФ проти України може закінчитися протягом поточного року, однак є дві важливі умови: посилення санкцій проти Росії та надання нашій країні гарантій безпеки.
Головні тези:
- За словами українського лідера, наразі з'явилися всі можливості для того, щоб зупинити Росію.
- У цьому Україні найбільше може допомогти Дональд Трамп.
Зеленський вірить, що війна незабаром може завершитися
За словами українського лідера, саме зараз з'явилися всі можливості для того, щоб зупинити Росію.
Варто зазначити, що новий президент США Дональд Трамп налаштований зробити все можливе для цього.
На переконання глави держави, санкції проти РФ завдали відчутного удару по економіці країни-агресорки.
Попри це, Путін все одно знайшов спосіб адаптуватися до них.
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