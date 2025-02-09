Чи можливо завершити війну в 2025 році — прогноз Зеленського

На переконання глави держави Володимира Зеленського, війна РФ проти України може закінчитися протягом поточного року, однак є дві важливі умови: посилення санкцій проти Росії та надання нашій країні гарантій безпеки.

Зеленський вірить, що війна незабаром може завершитися

За словами українського лідера, саме зараз з'явилися всі можливості для того, щоб зупинити Росію.

Варто зазначити, що новий президент США Дональд Трамп налаштований зробити все можливе для цього.

Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильними. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче. Володимир Зеленський Президент США

На переконання глави держави, санкції проти РФ завдали відчутного удару по економіці країни-агресорки.

Попри це, Путін все одно знайшов спосіб адаптуватися до них.