Нацгвардейцы ликвидировали почти 50 оккупантов РФ под Торецком — видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины ликвидировали в частном секторе вблизи Торецкая в Донецкой области почти полсотни российских захватчиков и еще чуть меньше взвода взяли в плен.

"Азовцы" ликвидировали почти 50 оккупантов РФ во время спецоперации

Об этом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила в Телеграмме и обнародовала соответствующее видео.

Силами роты разведки специального назначения 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" был зачищен от оккупантов частный сектор под Торецком.

В частности, в ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен.

По данным ОСУВ "Хортица", за время работы спецназовцев были эвакуированы несколько десятков гражданских вместе с их домашними питомцами.